Samahara destruye a Youna por afirmar que utiliza a su hija para poder verlo: "La historia se cuenta sola"

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Samahara Lobatón decidió responder a Youna luego de que el barbero expusiera en televisión su versión sobre el conflicto que mantienen por su hija. La influencer utilizó sus redes sociales para defenderse y mostrar conversaciones privadas que, desde su perspectiva, cuestionarían las declaraciones de su expareja.

Nueva pelea entre Samahara y Youna

El enfrentamiento tomó fuerza después de que Youna asegurara en "Magaly TV La Firme" que Samahara no le permitiría ver a su hija si él no aceptaba compartir tiempo con ambas. Además, sostuvo que la menor estaría siendo utilizada como una forma de mantenerlo vinculado con la influencer, situación que provocó una nueva reacción de la hija de Melissa Klug.

Ante estas declaraciones, Samahara decidió no quedarse callada y comenzó a compartir parte de las conversaciones que mantuvo con el barbero. Según lo mostrado por la influencer, Youna le habría propuesto realizar una transmisión en vivo juntos con el objetivo de demostrar públicamente que no existían problemas entre ambos.

Samahara respondió que podía acudir al encuentro, aunque acompañada de Xianna y Ainara. Posteriormente, Youna habría señalado que buscaba evitar que ella quedara mal frente a sus seguidores y dejar claro que no intentaba perjudicarla. Por ello, la creadora de contenido invitó a sus seguidores a sacar sus propias conclusiones sobre los mensajes que decidió revelar.

"Por tu salud mental: No esperes una disculpa de una persona narcisista . En su cuento no hizo nada mal, y si lo hizo fue por tu culpa", compartió junto a otra frase que decía "La historia se cuenta sola".

Samahara arremete contra Youna

¿Familia de Samahara ayudó a Youna?

Finalmente, Samahara publicó un extenso pronunciamiento en el que recordó el respaldo que, según su versión, su madre y su familia le brindaron a Youna durante los años que mantuvo una relación con ella. La influencer también lo acusó de haber retomado comportamientos que, desde su perspectiva, marcaron la etapa previa a su separación.

"¡Esta vez no me voy a callar! Cuando no tenías ni cómo pagar tu renta, estuvo mi mamá (Melissa Klug) y mi familia para ti, cuando no tenías apoyo estuve yo y mi familia, deja de mentirle a todo el mundo. ¡Has vuelto a ser el Yonathan de hace 4 años cuando nos separamos!", concluyó.

Es así que, el enfrentamiento entre Samahara Lobatón y Youna continúa generando controversia, mientras ambos sostienen versiones distintas sobre la relación del barbero con su hija. La influencer optó por mostrar parte de sus conversaciones privadas para respaldar su postura y cuestionar públicamente las declaraciones que su expareja realizó en televisión.