'La Prisión del Destino 2' fue cancelado a pocos días del haberse estrenado: ¿Qué pasará con Samahara y Youna?

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'La Prisión del Destino 2' fue cancelado apenas unos días después de su estreno, sorprendiendo a los seguidores del reality que tenía entre sus participantes a Samahara Lobatón y Youna. Tras la inesperada decisión, el dueño del programa, conocido como 'Destino', salió a explicar qué ocurrió y por qué decidió ponerle punto final al polémico proyecto.

¿Qué pasó con el reality?

Según explicó 'Destino', la cancelación estuvo relacionada con una serie de denuncias realizadas contra el reality. Varias personas comenzaron a reportar que algunos participantes serían indocumentados en Estados Unidos. Sin embargo, el productor rechazó esa versión y aclaró que los concursantes señalados se encontraban realizando trámites migratorios.

"No hay personas indocumentadas, hay personas que están en proceso, gente que está esperando un trámite de Migración", expresó en un directo.

Asimismo, negó que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, hayan acudido a las instalaciones donde se grababa el programa. De acuerdo con su versión, la preocupación surgió después de que miles de personas denunciaran el proyecto ante MediaPro, situación que terminó generando un escenario complicado para los participantes.

"Ice nunca llegó, es mucha mentira. Migración nunca llegó. Este caballero decidió parar todo y, ¿saben por qué?, porque esta mañana iban para MediaPro, porque lo denunciaron el proyecto, miles de personas se prestaron para denunciarlo", agregó.

'Destino' aseguró que tomó la decisión de cancelar el reality para evitar que los concursantes enfrentaran problemas con las autoridades migratorias. Incluso reveló que asumió una pérdida de 40 mil dólares, pero consideró que era preferible sacrificar esa cantidad antes que poner en riesgo a los jóvenes que participaban en el programa.

¿Qué dijo de Samahara y Youna?

Además, el productor explicó que la situación le provocó una fuerte carga emocional, pues temía que alguno de los concursantes pudiera terminar detenido. Por ello, sostuvo que decidió actuar antes de que el problema escalara y aseguró que no guarda rencor contra quienes denunciaron el proyecto.

Finalmente, 'Destino' habló de Samahara Lobatón y Youna, dos de los participantes que más llamaron la atención. Sobre Samahara, reconoció que inicialmente no lograba comprenderla, aunque quedó sorprendido por sus palabras tras la cancelación. En cuanto a Youna, destacó su fortaleza y reveló que su estado de salud también fue uno de los factores considerados para suspender el reality.

"Eres una persona digna de admirar. En las condiciones que fuiste al reality, quedé impresionado", dijo sobre el chico reality.

Es así que, la cancelación de 'La Prisión del Destino 2' puso fin abruptamente a un proyecto que había generado expectativa por sus polémicos participantes. 'Destino' sostuvo que priorizó su seguridad ante las denuncias y prefirió asumir una pérdida económica. Además, sus palabras sobre Samahara y Youna evidenciaron el impacto que ambos tuvieron durante el reality.