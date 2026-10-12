Actor de 'Spiderman' oficia boda de su exesposa con heredero multimillonario en Hawaii

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Según los medios internacionales, se ha reportado que el pasado sábado 10 de octubre, uno de los actores más reconocidos de la exitosa saga de Spiderman, oficio la boda de su expareja y madre de sus hijos con el heredero multimillonario en una ceremonia privada en Hawaii, Estados Unidos.

Actor de Spiderman oficia boda de su exesposa

El pasado sábado 10 de octubre, actor de la primera cinta de 'Spiderman', Tobey Maguire ofició la boda de su exesposa Jennifer Meyer junto al heredero multimillonario Geoff Ogunlesi.

De acuerdo con información publicada por el sitio TMZ, la boda se llevó a cabo este fin de semana en Four Seasons Resort Lanai, un exclusivo hotel de Hawaii. Asimismo, en varias imágenes se puede ver a los novios y a Tobey Maguire interactuando juntos sin ningún inconveniente.

Como parte de la ceremonia, se ve al actor con un elegante traje negro y muy sonriente mientras lee unos documentos frente a los recién casados, quienes sellaron su amor con un tierno beso.

🔗: https://t.co/uSDUg8rl6T Jennifer Meyer and Geoffrey Ogunlesi have tied the knot! Tobey Maguire, Meyer's ex-husband, officiated the newlyweds' ceremony, shortly after the former pair officially finalized their divorce on Sept. 21. Meyer and Ogunlesi were joined by A-list guests among the likes of Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, Lauren Sánchez Bezos and Courteney Cox. 📷: Backgrid ;Clint Brewer Photography; The Hapa Blonde Lee también Vinícius Júnior y Virginia Fonseca terminan su relación tras cuatro meses de haberse reconciliado October 11, 2026

Tobey Maguire y Jennifer Meyer estuvieron casados por nueve años

La expareja estuvieron juntos desde que contrajeron matrimonio en el 2007 y tienen dos hijos en común fruto de su relación sentimental, Ruby, de 19 años, y Otis, de 17. Sin embargo, los exesposos decidieron separarse nueve años después en el 2020, pero con la promesa de mantener un vínculo cercano por el bienestar de sus menores hijos.

Según informó TMZ, la ceremonia reunió a reconocidas figuras del espectáculo y los negocios, entre ellas Leonardo DiCaprio, quien asistió junto a su novia, Vittoria Ceretti, Jeff Bezos, Courteney Cox y Rachel Zoe, entre otros invitados. Asimismo, los hijos de Tobey Maguire y Jennifer Meyer estuvieron presentes en la celebración, que se desarrolló en un ambiente privado en Hawái.

La relación entre el actor de 'SpiderMan' y su expareja se ha mantenido en buenos términos tras su separación, al punto que Jennifer llegó a describir a Maguire como su mejor amigo, destacando la cercanía que conservan pese al fin de su matrimonio.

Finalmente, la boda reafirmó la buena relación que mantienen Tobey Maguire y su expareja, Jennifer Meyer, pese a su separación. Incluso, en 2025, durante los incendios forestales en Los Ángeles, Meyer, su actual pareja, Ogunlesi, y sus hijos se alojaron temporalmente en la casa del actor. Ahora, Maguire volvió a demostrar su cercanía con la familia al oficiar la boda con el heredero multimillonario, en una ceremonia privada celebrada el pasado sábado 10 de octubre.