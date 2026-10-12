Pedro Sánchez: presidente de España es recibido con abucheos e insultos durante desfile oficial

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de España, Pedro Sánchez, volvió a ser el centro del descontento ciudadano durante los actos centrales por la Fiesta Nacional de España este 12 de octubre. Reportes y videos que registraron la jornada mostraron cómo el mandatario arribó en su vehículo oficial a la plaza de Cánovas del Castillo minutos antes de las 11:00 a. m..

Al descender del automóvil para dirigirse a la tribuna de autoridades, ciudadanos apostados en los alrededores lo recibieron con una intensa pitada, abucheos y gritos de insultos como "Pedro Sánchez, hijo de p...", en medio de un clima político caldeado por la precampaña electoral.

Familia Real llegó ovacionada

Minutos después de este tenso episodio, la llegada de los reyes Felipe VI y Letizia generó una atmósfera diametralmente opuesta. Acompañados por la princesa Leonor —ataviada con el uniforme de gala del Ejército de Tierra— y la infanta Sofía, los monarcas fueron recibidos con cálidos aplausos, vítores y exclamaciones masivas de "¡Viva el rey!".

El jefe de Estado, luciendo el uniforme de gala del Ejército del Aire y del Espacio, presidió la parada militar desde la tribuna real junto al gabinete.

Presencias institucionales y masivo despliegue militar

El acto oficial contó con la participación de la mayor parte del Consejo de Ministros —con las ausencias notables de los titulares de Transportes, Óscar Puente; Derechos Sociales, Ernest Urtasun; e Infancia y Juventud, Sira Rego—, así como de casi todos los presidentes autonómicos.

Entre las ausencias regionales destacaron el lehendakari vasco, María Chivite (Navarra) y Juanma Moreno (Andalucía, quien se encontraba en Bruselas por compromisos del Comité de las Regiones). Asimismo, asistieron los líderes de Ceuta y Melilla, pese a la crisis migratoria que vive el primero de estos dos.

Monumental abucheo a Pedro Sánchez durante el desfile del día de la Hispanidad. ¿Estás seguro que eres el Gobierno de la gente? @sanchezcastejon pic.twitter.com/IEQQOKCXgV — Sr.Liberal (@SrLiberal) October 12, 2026

En el aspecto operativo, el desfile reunió a un total de 4.380 militares (3.850 hombres y 530 mujeres) que recorrieron 1.540 metros desde la glorieta de Carlos V hasta la Plaza de Colón. La parada terrestre se completó con 144 vehículos, 39 motos, 286 caballos y 5 perros, mientras que el cielo de Madrid fue surcado por 34 aeronaves de caza y enseñanza, 16 aviones de transporte y 32 helicópteros.

La conmemoración del 12 de octubre en Madrid volvió a reflejar la profunda polarización política que vive el país. Mientras la figura de la Corona recibió un respaldo masivo por parte del público congregado, el Ejecutivo enfrentó de nuevo el rechazo abierto y los insultos de sectores ciudadanos en las inmediaciones del desfile militar.