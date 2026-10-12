Gabriela Herrera y Diego Chávarri terminan su relación tras dos meses: ¿Quién tomó la decisión de separarse?

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gabriela Herrera y Diego Chávarri anunciaron el fin de su relación sentimental el 10 de octubre, después de aproximadamente dos meses como pareja oficial. La noticia se conoció mediante comunicados publicados en redes sociales, donde ambos confirmaron la separación y solicitaron respeto ante la situación.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri anuncian su separación

La bailarina y el exfutbolista compartieron mensajes para informar que su romance había terminado. Aunque coincidieron en confirmar la ruptura, sus comunicados presentaron diferencias sobre quién tomó la decisión de poner fin a la relación, que comenzó después de su participación en La Granja VIP Perú.

Gabriela Herrera presentó la separación como una decisión tomada de común acuerdo, mientras que Diego Chávarri señaló que fue él quien decidió terminar el vínculo sentimental. De esta manera, los dos hicieron pública la ruptura, aunque sus versiones no coincidieron respecto a cómo se tomó la determinación.

Publicación de Gabriela Herrera.

La pareja había generado atención por el inicio de su romance durante el reality de convivencia. Después de conocerse en el programa, ambos hicieron pública su relación y compartieron distintos momentos juntos. Sin embargo, el vínculo llegó a su fin en octubre, según los anuncios difundidos por los protagonistas.

Los comunicados y el inicio de su romance

En sus respectivos mensajes, ambos también pidieron respeto y comprensión durante este momento. Los comunicados permitieron confirmar que la relación había terminado, pero no ofrecieron detalles concretos sobre los motivos de la separación. Por ello, no existe una explicación pública confirmada que permita establecer qué provocó el final del romance.

Post del exfutbolista.

El anuncio llamó la atención porque se produjo cerca de dos meses después de que oficializaran su relación. Durante ese periodo, Gabriela Herrera y Diego Chávarri estuvieron vinculados públicamente tras conocerse en La Granja VIP Perú, espacio televisivo que marcó el comienzo de su historia sentimental.

La información difundida por los medios peruanos coincide en que ambos confirmaron la ruptura el 10 de octubre. La principal diferencia está en sus versiones sobre quién tomó la decisión: Herrera habló de un acuerdo mutuo y Chávarri afirmó que él puso fin a la relación.

Así, la pareja terminó su relación tras aproximadamente dos meses juntos. Aunque ambos confirmaron la separación mediante comunicados públicos, no detallaron las razones del rompimiento. Hasta lo informado, la ruptura queda marcada por dos versiones distintas sobre la decisión y un pedido de respeto a su privacidad.