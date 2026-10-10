Shakira es vinculada sentimentalmente con Serge Ibaka, exjugador de la NBA, tras sus conciertos en Madrid

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira vuelve a acaparar la atención mediática, esta vez por los rumores que la relacionan sentimentalmente con Serge Ibaka, exjugador de la NBA. La cantante colombiana estaría conociendo al deportista español en medio de su residencia de conciertos en Madrid, según información difundida por el periodista Jordi Martín, aunque ninguno de los involucrados ha confirmado un romance.

De acuerdo con lo revelado por el comunicador en el programa El Gordo y La Flaca, Ibaka habría asistido a varias presentaciones de la artista en la capital española. Su presencia en los espectáculos despertó comentarios sobre una posible cercanía entre ambos, especialmente después de un episodio que llamó la atención de los seguidores de la intérprete.

Durante una de sus presentaciones, mientras Shakira cantaba Antología, la artista habría intercambiado miradas con el exbasquetbolista. Este momento alimentó las especulaciones sobre un posible vínculo amoroso, aunque no constituye una prueba de que exista una relación entre ambos. Por ahora, la información se mantiene en el terreno de las versiones difundidas por la prensa.

¿Quién es Serge Ibaka, el hombre relacionado con Shakira?

Serge Ibaka nació en Brazzaville, República del Congo, en 1989 y posteriormente obtuvo la nacionalidad española. Su carrera deportiva alcanzó reconocimiento internacional tras incorporarse a la NBA en 2009 con Oklahoma City Thunder. A lo largo de su trayectoria también defendió las camisetas de Toronto Raptors, Orlando Magic, Los Angeles Clippers y Milwaukee Bucks, entre otras franquicias.

Uno de los logros más importantes de su carrera llegó en 2019, cuando se consagró campeón de la NBA con Toronto Raptors. Además, representó a España en competiciones internacionales y ganó el Eurobasket de 2011. En Europa, también jugó con el Real Madrid durante la temporada 2024-2025, etapa en la que conquistó la Liga Endesa.

Los rumores que rodean a Shakira tras su ruptura con Piqué

Desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación en junio de 2022, la vida sentimental de la cantante ha generado constantes comentarios. Durante estos años, la colombiana ha sido relacionada con distintas figuras públicas, aunque varias de esas versiones no llegaron a convertirse en relaciones confirmadas públicamente.

En junio de 2026, la propia artista se refirió a su situación sentimental y dejó entrever que sus prioridades estaban centradas en sus hijos, Milan y Sasha, además de su carrera musical. En ese momento, señaló que no contemplaba iniciar una relación mientras sus hijos fueran menores de edad, una postura que marcaba distancia de las especulaciones sobre su vida amorosa.

Ahora, el nombre de Serge Ibaka se suma a las versiones que rodean a la intérprete de Las Mujeres Ya No Lloran. Mientras continúa con sus compromisos musicales en Madrid, los rumores despiertan curiosidad entre sus seguidores. Sin embargo, hasta que alguno de los dos se pronuncie, no es posible afirmar que exista un romance entre la cantante y el deportista.