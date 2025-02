Xiomy Kanashiro alista su DEBUT como conductora de TV: ¿En qué canal estará la ex de Jefferson Farfán?

Xiomy Kanashiro llegó a la farándula peruana para quedarse. La expareja de Jefferson Farfán está preparando su gran paso a la televisión peruana, en donde va a desempeñarse como conductora de un programa. Así, la actriz cómica y modelo sería parte de un popular canal de nuestro país, y debutará a lo grande en la pantalla chica.

De acuerdo con la influencer Geraldine Sánchez, conocida en internet como 'La Mana', Xiomy habría ingresado a las filas de Panamericana Televisión para conducir un nuevo formato dedicado a la música. La creadora de contenidos compartió imágenes de Kanashiro en un colorido set, donde se encuentra presentando a un grupo de cantantes mientras luce un vestido dorado.

Además, 'La Mana' indicó que el nombre de este show sería nada menos que 'Zona Musical', y estaría por estrenarse el próximo sábado 1 de marzo. Por otro lado, rumores apuntan a que el proyecto tendría previsto ocupar el horario estelar sabatino, y sería una nueva versión del recordado programa 'La Movida', conducido en su momento por Janet Barboza.

"Se viene programa en conducción de Xiomy Kanashiro. 'Zona Musical', me comentan que se estrena el primero de marzo", expuso la influencer en sus historias de Instagram. "No se pierdan primicias, música y mucho más, por supuesto en Zona Musical", se le oye decir a la ex de la 'Foquita' mientras graba el piloto del programa.