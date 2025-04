Alarma en Lambayeque: Cerca de 58 mil menores consumirían agua con metales en 19 distritos

La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque indicó que alrededor de 58 mil menores estarían expuestos a agua contaminada con metales pesados en 19 distritos.

En declaraciones para Exitosa, el coordinador regional de la Estrategia Metales Pesados y otras Sustancias Químicas, Rubén Eneque, detalló que esta problemática afecta a 180 centros poblados. Asimismo, el especialista precisó que, hasta el momento, no se ha presentado ningún caso clínico.

Cabe recordar que, en enero de este año, la contaminación por metales pesados en el agua potable afectó a 13 distritos y localidades, exponiendo a las personas de Lambayeque.

En Pacora, familias deben sobrevivir con raciones de agua insuficientes, las cuales son entregadas cada 8 días por camiones cisternas.

"Los alcaldes que están ingresando dicen que nos van a cambiar el agua, pero realmente no vemos cambio. No vemos nada, seguimos consumiendo el agua con arsénico. Esta agua no sirve ni para tomar, solamente sirve para regar y para lavar las plantas de verdad. Ya uno está cansado de esta situación"