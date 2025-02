Alcalde de Ferreñafe exige presupuesto para atender daños por lluvias: Exigen damnificados para que recién designen

El alcalde de Ferreñafe, Polanski Carmona, solicitó la asignación de un presupuesto que permita afrontar la emergencia provocada por las lluvias. En esa misma línea, criticó que se le exija presentar una ficha de damnificados antes de recibir la ayuda correspondiente.

En diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el funcionario de la provincia de Lambayeque señaló que, si bien cuentan con maquinaria, deben superar una serie de obstáculos burocráticos para poder utilizarla. Comentó que, en la madrugada, buscaban abastecerse de combustible para atender la emergencia.

Asimismo, enfatizó que estaba solicitando apoyo para obtener un fondo de contingencia, ya que Ferreñafe carece de uno. Indicó que, en 2024, solicitaron presupuesto debido a la recurrente problemática de las lluvias, pero las autoridades respondieron que era necesario presentar la ficha de damnificados.

"No nos han asignado y he venido a exigir ese apoyo, tener un fondo de contingencia de emergencia. No tenemos. Ferreñafe no tiene, y nunca hemos tenido, el año pasado nosotros lo pedimos. Porque sabemos que Ferreñafe es afectado por las lluvias. Pero qué nos dicen: No te damos el financiamiento, pero tienes que traerme la ficha de damnificado", complementó.