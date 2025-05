Alcalde de Pataz afirma que "no va a funcionar" el toque de queda: "Se va a dar cuenta que es un fracaso"

En entrevista exclusiva con Exitosa, el alcalde de la provincia de Pataz, Aldo Carlos Mariño, consideró que la declaratoria del toque de queda no va a tener resultados positivos y manifestó que las medidas anunciadas por el Gobierno de Dina Boluarte reflejan que el Poder Ejecutivo no tiene un verdadero plan de acción tras el asesinato de 13 trabajadores mineros.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa 'Hablemos Claro', el burgomaestre provincial reveló que le ha pedido al Gobierno Central que les envíen a la zona efectivos del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), así como también personal del Servicio de Inteligencia.

Según manifestó, quedó sorprendido porque no estuvo enterado de las disposiciones ordenadas por la jefa de Estado, ello pese a que sostuvieron su encuentro luego de la conferencia de prensa donde la mandataria anunció las acciones que se iban a realizar.

De igual manera informó que, para reunirse con Boluarte Zegarra, estuvo esperando cerca de cuatro horas junto al alcalde del distrito de Pataz, dos dirigentes ronderiles de la provincia y el ministro de Transportes y Comunicaciones. Al salir de su encuentro fue que se enteró de la declaratoria de toque de queda, ante lo cual expresó su rechazo por la medida.

"Que haya dado toque de queda va a ser lo mismo, no va a funcionar. Va a ser lo mismo que declararlo en emergencia la provincia de Pataz por más de un año, que no ha dado resultados. Este toque de queda no va a dar resultados. Esto de paralizar la actividad minera en toda la provincia de Pataz es desesperación, es no tener plan de acción, es no tener plan de trabajo", afirmó.