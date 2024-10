Alcalde de Puno descarta invitar a Dina Boluarte al aniversario 356 de la ciudad: "Sería traicionar al pueblo"

En declaraciones para la prensa, el alcalde de la ciudad de Puno, Javier Ponce Roque, reveló que su municipio no invitará a la presidenta Dina Boluarte a las festividades que realizarán con motivo del aniversario número 356 de fundación. La autoridad indicó que un acto contrario significaría una traición para su pueblo, debido a la polarización que provoca el Gobierno.

En conversación con La República, el burgomaestre precisó que la ciudad aún cuenta con "la herida" producto de los decesos ocurridos durante las manifestaciones en 2023. Como se recuerda, al menos 21 personas perdieron la vida mientras protestaban contra el gobierno de Boluarte.

"No vamos a invitar a la presidenta ni a nadie del Gobierno, sería traicionar al pueblo que nos representa. No estamos de acuerdo con ellos", aseguró, indicando que hay un sentimiento en el Perú que no es escuchado por la gestión de Boluarte.