Dina Boluarte convocará al Consejo de Estado para coordinar acciones contra la inseguridad, anuncia Adrianzén

El jefe del Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, anunció que la presidenta Dina Boluarte convocará al Consejo de Estado dentro de los próximos días para coordinar acciones concretas contra la inseguridad.

En declaraciones a la prensa durante la inauguración de un Centro de Atención al Ciudadano en Ica, el premier señaló que esta medida responde a las constantes cuestionamientos por la supuesta falta de entendimiento entre los poderes del Estado.

Una vez convocado, diferentes representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Pueblo y el Tribunal Constitucional tratarán un solo tema en agenda: la inseguridad ciudadana. El premier indicó que con esto se busca disminuir la falta de integración que se critica actualmente. Además, señaló que se espera que con esta iniciativa "no se piense que se tiran la pelota".

En otro momento, Adrianzén informó que se comunicará con el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, para coordinar el inicio del proceso de descentralización del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la Policía Nacional del Perú (Gorex - PNP).

Como se recuerda, Gustavo Adrianzén negó que la presidenta de la República, Dina Boluarte, haya tenido una actitud prepotente con la prensa durante la última conferencia de prensa. El premier criticó a los medios de comunicación por no "aprovechar" la oportunidad de preguntarle a la mandataria y obtener más información.

Asimismo, el premier indicó que la mandataria fue clara en indicar que no está encubriendo al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y que ella es la única persona que utiliza el 'cofre'.

"¿Qué no les gustó? ¿Qué no responda sobre lo que había estado haciendo en el sur? Lo he dicho hace un momento, son razones de seguridad las que impiden que la presidenta diga donde va, a que hora va, con quien va. Ya den vuelta a la página de eso. Fue absolutamente clara diciendo que ella no encubría a nadie y que en el 'cofre' presidencial solo viaja ella", expresó.