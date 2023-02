Alcalde de Trujillo se enfrenta a jefe policial y sindicatos

06/02/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Ante los más de 40 asesinatos en lo que va del presente año y los constantes actos delictivos que se registran en la región liberteña, el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, pidió a través de Exitosa que los trujillanos salgan a marchar a las calles para exigir el cambio del general PNP, Augusto Ríos Tiravanti, quien actualmente es el jefe de la Tercera Macro Región Policial de La Libertad,

"Todos los días asesinan, asaltan, extorsionan y el general solo aparece tomándose fotos con los alcaldes, este señor debe de irse inmediatamente, que bueno que ahora la presidenta del consejo regional también se haya dado cuenta, desde Lima, hago un llamado a los trujillanos a salir a marchar para exigir el cambio inmediato de este general, ¿Dónde están los colectivos que marchan a favor o en contra de Keiko? ¿Dónde están los taxistas?", declaró el burgomaestre.

Arturo Fernández, hizo un llamado a través de Exitosa a los alcaldes distritales de Trujillo y a los alcaldes provinciales de La Libertad, para que se pronuncien por la ola criminal que se ha desatado en sus jurisdicciones.

"Pido a los alcaldes de la región que tengan el valor de decirle en su cara al general, lo que pasa en sus distritos o provincias, que no tengan miedo", reclamó la autoridad.

Mensaje a sindicatos

Por otro lado, frente a las huelgas anunciadas por los sindicatos de Limpieza Pública (Segat) y Seguridad Ciudadana (Serenazgo) de la municipalidad provincial de Trujillo, la autoridad se mostro desafiante y dijo que no cedería ante sus reclamos que no se ajustan a la normativa vigente.

"Si desean que haga huelga dos o tres semanas, no me dejaré intimidar, los reclamos sobre pactos colectivos no se pueden aplicar, la ley no lo permite, pero, los dirigentes engañan a los trabajadores, que sigan con su huelga", manifestó el alcalde.

Sindicalistas responden

Por su parte, Carlos Bocanegra, dirigente del Sindicato de Seguridad Ciudadana, manifestó que no están dispuestos a dialogar, debido a que se están siendo "hostigados", por el alcalde y sus funcionarios.

"Hasta que el alcalde de Trujillo Arturo Fernández y su primer regidor Mario Reyna no nos pidan disculpas públicas nosotros no vamos a reunirnos con ellos", declaró el dirigente a Exitosa.

Dato:

El burgomaestre de Trujillo, anunció que actualmente se encuentra en Lima recuperándose de una operación a la cadera y que regresará para asumir nuevamente la alcaldía, el próximo 24 de febrero.

Más información en Exitosa Trujillo