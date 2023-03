Áncash: Padres de familia y docentes del colegio Corazón de Jesús exigen culminación de obra

03/03/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Hoy, desde las 10:30 de la mañana, padres de familia y docentes del centro educativo nacional N 88005 "Corazón de Jesús" protestaron con el fin de exigir que se culmine el mantenimiento en el plantel para que los niños vuelvan a las aulas.

A través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación, se ejecutó la obra de mantenimiento para el colegio, que está valorizado en más de 800 mil soles.

La directora del colegio, Nelly Salinas Mejía, mencionó a Exitosa Chimbote que la obra se inició la obra en noviembre del año 2022 y se debió culminar en enero de este año; sin embargo, fue abandonada.

"Desde noviembre hemos estado en diferentes colegios públicos, pues entregamos el plantel para que se den las refacciones que ameritaban. A pocos días de iniciar el año escolar, el cual albergará 1,200 estudiantes y 47 docentes, no se ha terminado el mantenimiento y los padres se sienten preocupados ¿cómo vamos a brindar seguridad a nuestros niños? No tenemos instalación de agua y desagüe en los baños, no hay lavaderos, las 37 aulas, no tienen ventanas. Además, el plantel no cuenta con instalaciones eléctricas adecuadas, ni de gas, eso faltaría. Lo que sí hemos observado es que las aulas están pintadas, han sido reparadas, se han limpiado los techos, muros, pisos, puertas, ventanas, pasamanos y rejas. Nos vamos a reunir con los padres de familia por grupos, para retirar el desmonte que ha quedado en el patio escolar. Este centro educativo nacional de nivel primario, tiene 52 años de antigüedad y con mucho anhelo los padres y los profesores estábamos esperando el mantenimiento, las refacciones necesarias ; sin embargo, no hay cuando culmine y esto no solo es un malestar para todos, sino para los padres", manifestó Salinas Mejía.

Asimismo, detalló que la UGEL- Santa les recomendó solicitar a otros colegios algunos ambientes para que puedan iniciar las clases el 13 de marzo.

"Hemos conversado con la directora de la UGEL-Santa, Rommy Saldaña Távara, quien nos ha sugerido pedir a un colegio espacios de aprendizaje para que nuestros niños no pierdan las clases; pero ya hemos esperado mucho tiempo. Los alumnos necesitan estar en su colegio. He tenido una reunión con los padres de familia y me han pedido soluciones"

Además, dijo que mandó solicitudes al Ministerio de Educación para que se culmine el mantenimiento del plantel desde el 28 de enero.