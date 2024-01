Áncash: solo tres de nueve piscinas están aptas para bañistas en Chimbote y Santa

De nueve piscinas que operan en los distritos de Chimbote y Santa; solo tres están aptas para bañistas, así lo informó el jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Red de Salud Pacifico Norte, Eder Montesinos Cabanillas.

Por otro lado, informó que mañana se volverá a evaluar a La Fontana, puesto que el propietario tiene que actualizar su aprobación sanitaria.

"Mientras no regularice su documentación sanitaria el dueño del centro de recreación La Fontana, no podemos recomendarla. Las otras 5 piscinas en la zona rural de Chimbote y Santa no cumplen con las normas sanitarias, por lo que instamos a los dueños de los centros de esparcimiento clorar el agua, limpiar los servicios higiénicos, tener un sistema de recirculación, contar con un libro de registro sobre el adecuado funcionamiento de piscina, obtener el ordenamiento documentario, entre otras", acotó Montesinos Cabanillas.