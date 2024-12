Arequipa: Gerente de Rohel Sánchez acude a burdel durante viaje de comisión y culpa a la IA

El gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa, Iván Prado Barreto, viajó hasta la provincia de Caravelí para una comisión; sin embargo, fue captado en un burdel del distrito de Chala junto a más trabajadores del GRA.

Iván Prado Barreto, gerente de Energía y Minas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y quien sería hombre de confianza del gobernador Rohel Sánchez, viajó desde el martes 17 al jueves de diciembre a Caravelí para presuntamente resolver los problemas por conflictos mineros.

Sin embargo, el viaje habría terminado siendo de placer, puesto que no pudo ingresar a la zona de conflicto denominado 'Nemerlin' y terminó siendo captado en un prostíbulo del distrito de Chala junto a más trabajadores pertenecientes de la Gerencia Regional de Energía y Minas (GREM).

En los videos se observa que Iván Prado se encuentra libando licor en el local conocido como "Las Muñecas" en el que se lucen mujeres en diminutas prendas. Además, en las paredes del establecimiento también aparecían afiches para adultos y se aprecian habitaciones con luces de color rojo para los 'parroquianos' que pagan por conseguir los servicios de dicho burdel.

Al ser consultado sobre las impactantes imágenes y que generan la indignación de los pobladores de la 'Ciudad Blanca', Prado negó las acusaciones asegurando que existen muchos enemigos (en la minería informal) que buscan hacerle daño y que incluso usan la Inteligencia Artificial (IA) para manchar su imagen.

Asimismo, alegó que nunca se expondría de esa manera como funcionario público y menos durante una comisión de servicios y añadió que, de confirmarse la información, estaría "dispuesto a renunciar".

"Existe IA donde se pueden montar este tipo de filmaciones, (...) tantos mineros ilegales que son enemigos nuestros. Nosotros estamos expulsando a varios trabajadores por cometer actos irregulares (...) No conozco esos lugares, me niego a esa información, me niego rotundamente y voy a hacer las respectivas acciones legales en contra de las personas que están difundiendo esto", señaló a Exitosa.