Delia Espinoza cuestiona que Ejecutivo no otorgue mayor presupuesto a Fiscalía: "Se nos está asfixiando"

01/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó severamente que desde el Ejecutivo no se otorgue un mayor presupuesto al Ministerio Público cumplir con sus funciones. Según precisó, se estaría asfixiando de alguna manera su labor, debido a que les impide llevar adelante una gestión manejable. "No estamos pidiendo grandes millones", agregó.

Se les negó presupuesto adicional

Mediante conferencia de prensa, el titular del Ministerio Público (MP) explicó que la petición de un mayor presupuesto para la Fiscalía se encuentra técnicamente sustentado, sin embargo, el Ejecutivo hizo caso omiso y se les negó la solicitud.

"Sobre el tema de presupuesto, efectivamente, se podría decir que se nos está asfixiando, la pregunta es ¿por qué?. Mientras a otras entidades, que incluso tal vez no tienen mayor necesidad o urgencia que el Ministerio Público, todos los años no se les niega y este año especialmente no se les ha negado los presupuestos adicionales, pero al Ministerio Público sí", dijo a los medios, este viernes 1 de agosto.

De tal modo, Espinoza señaló que no encuentran explicación alguna del porqué no se les otorga un mayor presupuesto, si es que a otras entidades que, no tendrían mayor urgencia, no se les negó dicho aumento. Según precisó, el Ministerio Público tiene una necesidad de dicho presupuesto debido a que tiene que atender diversos casos.

En tal sentido, aseguró que esta falta de presupuesto adicional termina afectando seriamente la labor fiscal debido a que les pide mantener una gestión mínima o manejable. Además, precisó que no se está pidiendo "grandes millones para cuestiones banales", sino para el servicio de la población.

Solicitaron informe al área de presupuesto del MP

Cabe mencionar que, según precisó la fiscal de la Nación, se ha solicitado un informe al área de presupuesto del Ministerio Público para que se señale si es que existe o no el dinero para solventar un eventual retorno de Patricia Benavides como fiscal suprema. A través de dicha decisión, se sustentará ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), para que se otorgue el presupuesto necesario.

"Hace pocos meses, formalmente se ha determinado que las dos Fiscalías que eran transitorias, sean permanentes, pero eso no quiere decir que el presupuesto esté absolutamente garantizado (...) Estamos a la espera de que el área de presupuesto nos informe de manera certera si es que tenemos el presupuesto de atender el eventual retorno de la señora Benavides", precisó.

De esta manera, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó que el Ejecutivo no les otorgue mayor presupuesto para cumplir con sus funciones y manifestó que les estaría "asfixiando".