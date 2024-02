"¡Asesinos!": Policías son reprochados en minuto de silencio por muertes en protestas contra Boluarte en Candelaria 2024

Cientos de asistentes al concurso de danzas autóctonas en honor a la Virgen de la Candelaria, realizado en el estadio Universidad Nacional del Altiplano de Puno, gritaron asesinos a los policías durante el minuto de silencio por todos los fallecidos durante las protestas contra Dina Boluarte.

Los hechos tuvieron lugar luego de que se terminara de mencionar a las víctimas que perdieron la vida durante las manifestaciones contra el Gobierno entre los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023.

Y es que, tras solicitar un minuto de silencio por todos aquellos que perecieron durante dicho periodo, un sector del recinto deportivo aprovechó para manifestar su rechazo hacia los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y empezaron a gritar "asesinos" en su contra.

Cabe decir que este evento, que forma parte de las celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria, no contó con la presencia de la presidenta de la República, Dina Boluarte.

Y es que, según adelanto el premier Alberto Otárola, la jefa de Estado no viajará a Puno para asistir a esta fiesta.

"Yo dije que la presidenta va a viajar a todo el país, no tiene ninguna restricción ni tampoco la decisión de no hacerlo, pero nunca dijimos que iba a ir a la Fiesta de la Candelaria o que se había puesto una fecha en concreto para este viaje (...) Ella no va a viajar a la Candelaria", dijo el pasado lunes 29 de enero.