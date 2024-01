Puno: Dina Boluarte "no va a viajar" a la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, asegura Alberto Otárola

La presidenta de la República, Dina Boluarte, "no va a viajar" a Puno para participar de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, según informó el premier Alberto Otárola. Sin embargo, le deseó "todo el éxito" a dicha celebración,

Mediante declaraciones a los medios, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), manifestó que sus palabras habrían sido "malinterpretadas", ya que él no había asegurado que Boluarte asistiría a Puno.

"Yo dije que la presidenta va a viajar a todo el país, no tiene ninguna restricción ni tampoco la decisión de no hacerlo, pero nunca dijimos que iba a ir a la Fiesta de la Candelaria o que se había puesto una fecha en concreto para este viaje (...) Ella no va a viajar a la Candelaria", dijo este lunes 29 de enero.