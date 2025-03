Atacan a balazos la casa del regidor de Aguas Verdes: Criminales dejan carta extorsiva y exigen S/20 mil

En diálogo con Exitosa, el regidor de Aguas Verdes, Carlos Nole, denunció que su vivienda fue atacada a balazos. Además, informó que delincuentes exigen S/ 20 mil.

En conversación con Pedro Paredes en el programa 'Exitosa Perú', el funcionario detalló que el hecho ocurrió a las 2:00 a.m., cuando no había nadie en su vivienda, y apuntó que los disparos llegaron hasta el interior del inmueble.

"El día de ayer a las 2:00 a.m. (sucedió el ataque), pero no estábamos en la casa. Al llegar encontramos una nota donde me piden 20 mil soles, sino van a atentar contra mi familia. Han hecho tres disparos a la puerta de mi domicilio que han perforado la reja principal, la puerta principal, llegando hasta el interior del inmueble. Gracias a Dios no había nadie", declaró.