Avioneta cayó en mar de Huanchaco: Familiares de cuarta víctima indican que no reciben apoyo de empresa

En medio de la angustia y la incertidumbre que rodea el trágico accidente de la avioneta en el mar de Huanchaco, una cuarta víctima se suma a la lista de desaparecidos. La familia del joven Boris Corrales ha denunciado públicamente la falta de apoyo por parte de la empresa de aviación JBC, donde trabajaba, mientras las labores de rescate continúan intensamente.

La búsqueda de los tripulantes que quedaron atrapados en la aeronave modelo Cessna, que cayó al mar de Huanchaco, sigue sin descanso. Hasta ahora, se ha confirmado el hallazgo del cuerpo de una de las alumnas de 18 años, Fabiana Hernández. Las autoridades y más de 60 personas, entre ellas una patrullera marítima con 50 tripulantes proveniente de Callao, se han unido en las labores de rescate.

Entre las víctimas, se encuentra Boris Corrales, de 24 años, quien no figuraba en la lista de vuelo pero se descubrió que era uno de los tripulantes. Se ha cuestionado la responsabilidad de la empresa de aviación JBC, donde Boris trabajaba, debido a presuntas irregularidades señaladas por él mismo antes del accidente.

La angustia y desesperación de los familiares de las víctimas es palpable, especialmente la de Basilio Corrales, padre de Boris, quien ruega a las autoridades y a los medios de comunicación por apoyo en la búsqueda de su hijo y los demás cuerpos desaparecidos.

"Yo les agradecería mucho y les pido que me apoyen en esta en esta búsqueda, estoy esperando ver a mi hijo, en su cuerpo siquiera. Sería mucha suerte que no que lo encuentren con vida. Les ruego muchísimo que me apoyen en la búsqueda de mi hijo y de los demás cuerpos que se encuentran desaparecidos", dijo Basilio Corrales.