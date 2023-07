Sigue búsqueda de Tripulantes de avioneta de práctica que cayó al mar en Huanchaco

29/07/2023 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Mientras decenas de familiares y amigos pernoctan desde la noche del sábado 28 de julio , en exteriores del aeropuerto Carlos Martinez de Pinillos y en las playas frente al mar de Huanchaco, el Centro Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad informó que continúan las labores de búsqueda y rescate de los tres ocupantes de la nave de matrícula OB1334, modelo Cessna 172, de propiedad de la escuela privada Juan Bielovucic Cavalier (JBC), que la noche del 28 de julio cayó frente al mar de Huanchaco, en la provincia de Trujillo.

De acuerdo al comunicado del Centro Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad, desde que se reportó la emergencia, un equipo especializado de la Marina de Guerra del Perú ingresó al mar para iniciar las labores de búsqueda y rescate de Santiago Aldaz (instructor de vuelo), Mayt Jiménez y Fabiana Hernández, quienes salieron de la ciudad de Chiclayo en un vuelo de práctica hacia Trujillo.

Asimismo, afirmaron que en la sede del aeropuerto internacional Capitán Carlos Martínez de Pinillos de Trujillo se ha instalado un puesto de comando, a fin de coordinar e intensificar las acciones de búsqueda con todos los equipos de rescate de las diferentes instituciones que se encuentran sumando esfuerzos para encontrar a los ocupantes de la avioneta y con ayuda de embarcaciones, helicóptero y drones.

No obstante, familiares de las personas desaparecidas señalaron que no sienten que se está dando real atención al problema, pues durante las primeras horas de la mañana no se había desplegado ningún equipo para las labores de búsqueda.

"Nosotros estamos desde la madrugada en el aeropuerto. Nos dijeron que iban a salir a buscarlos desde las 4:30 de la madrugada, pero nada. Están reunidos, nos dijeron que un barco iba a salir a las 7:00 de la mañana, pero hasta ahora nada. Nadie nos brinda información", señaló uno de los familiares de Mayt Jiménez.

Por su parte, Iván Hernández, padre de Fabiana Hernández, declaró a través de Exitosa que la logística dedicada a la búsqueda de los desaparecidos es insuficiente y espera un mayor compromiso por parte de las autoridades.

"Yo me comunique con mi hija ayer a las 4:00 de la tarde, cuando despegaban hacia Trujillo, desde entonces no tengo ninguna noticia de ella, hago un llamado a las autoridades para que se conmuevan y nos ayuden", manifestó el angustiado padre.

De acuerdo a un comunicado de la Marina, hay embarcaciones buscando a los desaparecidos y aún no han determinado las causas por las cuales la avioneta de práctica cayó al mar de Huanchaco.