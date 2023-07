Trujillo: Reportan posible cuarta víctima por caída de avioneta en mar de Huanchaco

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) en La Libertad reportó que las unidades de rescate hallaron los restos de una posible cuarta víctima mortal de la caída de la avioneta en el mar de Huanchaco, en Trujillo.

De acuerdo con las declaraciones de dicha autoridad, se trataría de Boris Corrales (24), quien trabajaba en la escuela de aviación JBC. Además, indicó que el difunto joven habría informado a su padre que viajaba de Chiclayo a Trujillo, pero no estaba incluido entre la lista del fatídico vuelo.

Tras tomar conocimiento sobre estos hechos, el padre de la víctima indicó que se enteró del deceso de su hijo a través de sus amigos, quienes le notificaron la noticia.

Además, señaló que el joven habría sufrido irregularidades en su lugar de trabajo, ya que señalaba que lo obligaban a comprar elementos que le pedía la propia empresa.

"No sé por qué tanto se han demorado en decirme. Yo me entero por sus amigos. Él me llamo llorando y me dice que ha pasado esto. (Mi hijo) siempre me ha dicho que el dueño no quiere comprar algunas cosas que le pedí", relató.