Barranca: Médico en presunto estado de ebriedad provocó múltiple choque y es liberado

Indignación en el norte chico. Wilmer Antonio San Martín Asencios provocó esta semana un quíntuple accidente de tránsito en el sector Chaquila en Barranca, dejando a una persona con múltiples lesiones en el cuerpo.

Pese a que se dio a la fuga y estando en presunto estado de ebriedad, el Ministerio Público dispuso su libertad, al considerar que tiene arraigo laboral, domiciliario y familiar; además, por haber depositado una caución de S/ 5 000 . Obviamente, esta disposición fue rechaza por los familiares de la víctima, identificado como Erasmo Trinidad Córdova.

El médico responsable de esta tragedia pertenece al Hospital de Barranca. Tras impactar la mototaxi conducida por Erasmo Trinidad Córdova se dio a la fuga, y no solo ello, también impactó contra otras cuatro unidades, según el parte de la Policía.

La madre de la víctima denunció que Wilmer Antonio San Martín Asencios no está asumiendo los gastos de su irresponsabilidad. Señaló, que son de condición humilde y que su hijo trabajaba a diario en la motataxi para llevar un plato diario de comida a su hogar.

"Él estaba borracho, estaba ebrio, ahí (en el hospital) estaba su mujer, su hermana, yo no sabía. Mi hijo salía de su trabajo, como no llegaba a mi casa salí a buscarlo y he encontrado su moto destrozada. Estoy destrozada, no tengo razón al ver a mi hijo en ese extremo", dijo la madre de la víctima.