Casma: Adulta mayor denuncia que sujetos buscan apropiarse de su terreno agrícola

A través de una denuncia recogida por Exitosa, una adulta mayor reveló que su terreno agrícola se encuentra en peligro. Esto debido a que sujetos intentan arrebatarle su propiedad, fruto del esfuerzo que ejerce desde hace muchos años.

Un equipo de Exitosa Chimbote llegó hasta el fundo El Carmen, a fin de atender el caso. La agricultora de 71 años, identificada como Doris Díaz de Cabellos, mencionó entre lágrimas que compró 44. 20 hectáreas en el sector Tabón, en el distrito de Comandante Noel. Sin embargo, luego de 15 años, unos sujetos quieren quitárselo a toda costa.

La mujer comenta que las hectáreas que compró no fueron registradas a su nombre en la Sunarp, debido a que no se contabilizó la cantidad de terreno. Además reveló que compró el terreno a 216 mil dólares.

" Yo compro el terreno de 44.20 hectáreas a Luis Leyva Cárdenas. Le pago en partes y en julio del 2009 llego a tomar posesión. Mi esposo y yo nos dedicamos a la agricultura y criamos cuyes y vacas. Yo tengo cómo certificar los pagos y tengo mi constancia de no adeudo, pero tras no tener el número correcto de hectáreas para que se registre en la Sunarp, este hombre empieza a vender mi terreno a otras personas, lo que me ha hecho no estar tranquila ", dijo la adulta mayor.