CGTP Loreto inicia paro de 48 horas y exige al Gobierno subsidio general para reducir precio del combustible

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) Loreto inició este martes un paro de 48 horas para exigir respuestas del Gobierno frente a la crisis del combustible y otros problemas que afectan a la población de la región. La medida de fuerza comenzó en Iquitos y contempla movilizaciones para llamar la atención de las autoridades nacionales.

CGTP espera reunión con la PCM

Durante el inicio de la protesta, el secretario general de la CGTP Loreto, Reynaldo Tuanama, informó que minutos antes recibió una llamada desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la cual se planteó instalar una mesa de diálogo con los dirigentes regionales. La propuesta llegó cuando la jornada de protesta ya estaba comenzando.

"Al gobierno, le gusta que hagamos paro, que hagamos ver nuestra fuerza para que recién nos quieran llamar. Acaban de comunicarse con nosotros desde la PCM pidiendo los nombres de los dirigentes para dialogar el día de mañana, o sea que el pueblo tiene que salir a las calles para que recién nos hagan caso (...) Nosotros estamos mandando los nombres de los dirigentes que van a ingresar. Si en el transcurso de la madrugada nos llega el documento de la PCM para reunirnos mañana nosotros nos vamos a ir", expresó.

El dirigente también señaló que no cuenta con los medios económicos necesarios para trasladarse hasta Lima, por lo que solicitó el respaldo de los medios de comunicación ante una eventual reunión con representantes del Ejecutivo. Según explicó, los dirigentes esperan recibir durante la madrugada el documento oficial de la PCM que confirme el encuentro.

Tuanama precisó que la única condición para evaluar la suspensión del paro durante el miércoles será que el Gobierno instale formalmente la mesa de diálogo. La CGTP Loreto busca que las autoridades atiendan los principales reclamos de la región y presenten respuestas concretas ante una problemática que, según los dirigentes, viene afectando directamente a la población.

🔴🔵 CGTP Loreto inicia paro de 48 horas exigiendo subsidio general en precio de combustible.



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Entre las demandas se encuentran medidas frente al elevado precio del combustible, la crisis del servicio eléctrico y el avance de la minería ilegal. Estos problemas han generado preocupación en distintos sectores, especialmente entre quienes dependen del transporte para desarrollar sus actividades económicas y trasladarse entre las localidades de Loreto.

La protesta también ocurre luego de que transportistas de la región anunciaran movilizaciones por el impacto del precio del combustible. Loreto depende ampliamente del transporte fluvial y terrestre para el traslado de personas y productos, debido a la limitada conectividad por otras vías. Por ello, cualquier incremento en el costo del combustible repercute directamente en el transporte y en la economía regional.