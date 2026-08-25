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"Empecé mi rehabilitación": Korina Rivadeneira rompe su silencio tras impactantes respuestas de Mario Hart

Mario Hart y Korina Rivadeneira continúan enfrentados por sus versiones sobre la economía familiar. Mientras ella busca pasar la página, él decidió responder y marcar distancia de nuevas polémicas públicas.

Korina rompe su silencio tras respuestas de Mario Hart
Korina rompe su silencio tras respuestas de Mario Hart (Composición Exitosa)

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 25/08/2026

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La ruptura de Mario Hart y Korina Rivadeneira continúa generando polémica, luego de que la modelo venezolana acusara al ex chico reality de hacerle pagar siempre el 50 % de todos los gastos. Posteriormente, él se defendió explicando cómo realmente funcionaba la dinámica económica familiar cuando estuvieron juntos, ya que sus versiones se encontraron y generaron una ola de comentarios.

Korina quiere pasar la página de Mario Hart

La modelo utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de siete videos, donde contó detalles poco conocidos de su relación con el piloto. Sus declaraciones generaron un gran revuelo mediático, ya que afirmó que él siempre le hizo pagar la mitad de todas las cuentas, incluso cuando estaba embarazada y recién había dado a luz.

Mario no pudo defenderse en su momento, ya que se encontraba en un viaje familiar en España. Sin embargo, en la mañana del lunes regresó de manera habitual para conducir su podcast y aprovechó para hacer su descargo correspondiente, el cual fue bastante alturado y neutral.

Tras difundirse las respuestas de Mario, Korina continúa compartiendo contenido en sus redes sociales de manera habitual. Sin embargo, una de esas publicaciones llamó especialmente la atención, ya que daría a entender que quiere pasar la página de la polémica que se ha generado en torno a su familia y enfocarse en celebrar su próximo cumpleaños.

"Esta mañana, a las 9:00 a. m., empecé mi rehabilitación. La meta: celebrar mi cumpleaños con unos buenos partidos de vóley y de playa. Pero, sobre todo, recuperar mi cuerpo para volver a hacer todo lo que amo. Cuerpo sano, mente fuerte. ¡Vamos por todo!", escribió la modelo junto a un video donde realiza una rutina intensa de ejercicios.

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Por su lado, Mario aseguró que su pronunciamiento en el podcast de María Pía Copello será el único que hará respecto al tema, ya que no piensa ahondar en sus asuntos familiares porque no quiere exponer la privacidad de sus hijos, quienes en un futuro podrían ver todas sus declaraciones y las de su madre.

Es así que, la polémica entre Mario Hart y Korina Rivadeneira parece estar lejos de terminar, aunque ambos han tomado caminos distintos frente a las recientes declaraciones. Mientras la modelo intenta enfocarse en su recuperación y próximo cumpleaños, el piloto busca cerrar el capítulo con su versión. Sin embargo, sus diferencias mantienen la atención pública sobre una relación marcada por cuestionamientos económicos y familiares.

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