Vientos fuertes en Lima: Municipalidad brinda recomendaciones para prevenir accidentes y proteger a la población

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el incremento de los vientos fuertes registrados en Lima y otras zonas de la costa peruana, la Municipalidad Metropolitana de Lima exhortó a la ciudadanía a adoptar medidas de prevención para reducir riesgos y evitar accidentes que puedan poner en peligro la integridad de las personas y causar daños materiales.

Municipalidad brinda recomendaciones a la población

A través de sus canales oficiales, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) recordó que las ráfagas de viento pueden generar la caída de objetos, afectar estructuras ligeras e incluso provocar incidentes relacionados con cables eléctricos y otros elementos expuestos al aire libre. Por ello, pidió a los vecinos mantenerse alerta y seguir una serie de recomendaciones de seguridad.

"Los vientos fuertes pueden representar un riesgo si no tomamos precauciones", señaló la Municipalidad de Lima, que reiteró la importancia de seguir estas recomendaciones mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas anunciadas para los próximos días.

Los vientos fuertes pueden representar un riesgo si no tomamos precauciones. Sigue estas recomendaciones:



✅ Asegura techos y ventanas.

✅ Evita exponerte a zonas de riesgos.

✅ No manipules cables eléctricos caídos. Prioriza siempre tu seguridad y la de tu familia.



¡La... pic.twitter.com/oQudK5yc4m — Municipalidad de Lima (@MuniLima) August 1, 2026

¿Cuáles son las recomendaciones de la Municipalidad de Lima?

Entre las principales medidas difundidas por la Municipalidad de Lima se encuentra asegurar techos, calaminas y toldos instalados en balcones, azoteas o terrazas, ya que estos pueden desprenderse debido a la fuerza del viento y representar un peligro para peatones y viviendas cercanas.

Asimismo, recomendó cerrar correctamente puertas y ventanas para evitar que las ráfagas ocasionen daños en los vidrios o afecten la seguridad dentro de los inmuebles.

La comuna también pidió retirar o asegurar cualquier objeto que pueda caer o ser levantado por el viento, como macetas, muebles livianos, carteles u otros elementos ubicados en exteriores ya que pueden caer a algún transeúnte.

Otra de las recomendaciones más importantes es no manipular cables eléctricos caídos, ya que estos pueden encontrarse energizados y representar un grave riesgo de electrocución. En caso de observar un cable sobre la vía pública, las autoridades solicitaron reportarlo inmediatamente a las entidades correspondientes y evitar acercarse hasta que personal especializado atienda la emergencia.

Incluso, la institución aconsejó no subir a lugares altos y expuestos al viento, como andamios, techos o estructuras elevadas, debido al riesgo de caídas. También, exhortó a la población a no encender velas, ya que la inestabilidad provocada por los vientos podría ocasionar su caída y generar incendios dentro de las viviendas.

Finalmente, la Municipalidad recordó que la prevención es una responsabilidad compartida e instó a los ciudadanos a priorizar siempre su seguridad y la de sus familias ante la presencia de los fuertes vientos pronosticados, siguiendo las recomendaciones.