Chiclayo: ¡Trágico! Menor fallece tras recibir letal disparo al defender a su madre de violento asalto

Una terrible escena ha generado conmoción en la región de Chiclayo. Un menor de edad perdió la vida por tratar de defender a su madre de un violento robo el último domingo, 8 de setiembre.

Según información preliminar, el fatídico hecho se registró la noche de ayer, alrededor de las 9:30 p.m., en el pueblo joven San José Obrero, del distrito de José Leonardo Ortiz, cuando un adolescente de 16 años se encontraba junto a su madre comprando en una tienda cerca a su casa.

Es en ese momento que son sorprendidas por la presencia de unos delincuentes que intentaron llevarse todas las cosas de la tienda, pero aprovecharon en amenazar con su arma a la mujer con su hijo para que le entregue todas sus pertenencias y, especialmente, el dinero que llevaba.

Aparentemente, la mujer puso resistencia lo que desencadenó la furia dos hampones, quienes comenzaron a forcejear con ella y le dispararon. Al presenciar la escena, el menor de 16 años, en su intento de evitar que su madre pierda la vida, la abrazó recibiendo la bala por la espalda.

"Cuando estaban en la tienda aparecieron los delincuentes y porque mi hija no tenía nada le han dado un balazo en la pierna y en defensa de su mamá mi nieto la ha abrazado y le dan balazo por el pulmón, espalda, y sale por la parte delantera", relató a Exitosa, el abuelo de la víctima mortal.

Tras disparar contra la madre y el hijo, los ladrones huyeron rápidamente del lugar de los hechos mientras que algunos vecinos salieron a auxiliar al menor hasta trasladarlo al servicio de emergencia del Hospital Regional de Lambayeque donde lamentablemente perdió la vida.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) realizan las diligencias respectivas para lograr atrapar a los culpables que acabaron la vida con el adolescente, que cursaba el cuarto año de secundaria. Por su parte, la Fiscalía llevó sus restos a la morgue para la necropsia de ley.

El abuelo de la víctima, con el dolor por la terrible pérdida de sus seres queridos, pide a las autoridades no dejar impune el caso y poder atrapar a los delincuentes, que vienen atemorizando a la ciudadanía.