Chimbote: Estudiantes siguen esperando la reconstrucción del colegio Politécnico Nacional del Santa

La comunidad estudiantil sigue a la espera de la reconstrucción del centro educativo público Politécnico Nacional del Santa, ubicado en el distrito de Chimbote,en la provincia del Santa,en la región Áncash

Desde hace algunos años, el colegio fue declarado inhabitable por Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Santa e,incluso, en febrero del presente año, debido a sus 65 años de antigüedad, colapsó parte del cerco perimetrico,lo cual fue de gran preocupación para la plana estudiantil.

Hoy, un equipo de Exitosa llegó hasta el plantel,en donde pudo constatar que en el jirón Casma, trabajadores con maquinaria pesada de la Subregión Pacífico habían derrumbado 60 metros de paredes,pues había el temor que colapsará.En simultáneo,iban a colocar paneles para proteger el colegio.

Producto de la mala infraestructura del centro educativo, 150 estudiantes se cambiaron de escuela y los 600 que quedaron, llevan clases híbridas (presenciales en 4 talleres acondicionados en el colegio Manuel Peralta y las clases vía remota).

La directora del colegio,Bulili Alvarez,mencionó a Exitosa que luego de colocar los panales en el cerco perimétrico del colegio y hacer la limpieza respectiva,los estudiantes podrán estudiar en 8 aulas prefabricadas,desde la otra semana.

" Agradecemos que se vaya a colocar los paneles en el cerco perimétrico, para de esa manera,los menores puedan estudiar en las aulas prefabricadas que tenemos aquí.Los padres querían volver a la presencialidad total y a pesar que el colegio no se encuentra en óptimas condiciones, trabajaremos en las aulas acondicionadas", refirió la docente.

A su turno, también detalló que hasta el momento,no tiene información de las observaciones que se habrían levantado en el expediente técnico de la obra de reconstrucción del colegio.

" En febrero, el expediente técnico de la reconstrucción del colegio tenía 80 observaciones, me mencionaron que lo están subsanando pero no me da clara información la Subregión Pacífico.Esta espera es angustiosa", manifestó la directora.