Nuevo Chimbote: Cae techo de aula del colegio María Mercedes y 5 niños resultan heridos

Lamentable. Cinco estudiantes del 5to grado de primaria del colegio particular María de las Mercedes, en Nuevo Chimbote, resultaron heridos tras caerle parte del material concreto del techo de su aula.

Hoy, a las 10:30 de la mañana, en recreo, docentes y alumnos escucharon un fuerte ruido. Al llegar al aula del 5to grado de primaria (color azul), observaron que parte del techo de material de concreto del aula que se encuentra en el segundo piso, se desprendió y cayó sobre los cinco menores.

Ante los gritos de auxilio de los infantes de 10 años (dos niñas y 3 niños), fueron auxiliados por el personal educativo y llevados hasta una de las clínicas de Chimbote, en simultáneo, se dio aviso a sus padres.

Un equipo de Exitosa llegó hasta los exteriores del plantel, en donde pudo observar la preocupación de los padres del colegio, quienes llegaban para recoger a sus hijos.

" La directora del colegio no se manifiesta. Mi hijo estudia en un grado menor, pero con está situación no puedo llevarlo al plantel. No ha sido el tarrajeo lo que cayó encima de los niños, ha sido parte del techo del aula", mencionó una de las madres de familia del centro educativo.