Crimen en La Poderosa: Alcalde de Pataz anuncia "marcha de sacrificio" hacia Lima para el 12 de mayo

Tras conocerse el terrible asesinato de los 13 trabajadores de la minera La Poderosa, en La Libertad, el alcalde de Pataz, Aldo Carlos Mariño, anunció que este lunes 12 de mayo comenzará "una marcha de sacrificio" con destino a Lima, en defensa de sus vecinos, quienes viven atemorizados por las constantes olas de violencia en la ciudad.

En entrevista con Latina Noticias, el burgomaestre, visiblemente afectado, señaló que "seguirá levantando su voz" para que la paz llegue a su distrito y que incluso, no le importa ser detenido o asesinado en el desarrollo de su movilización en rechazo contra la delincuencia y minería informal.

Autoridad se quiebra por el asesinato de trabajadores mineros

El alcalde responsabilizó al Poder Ejecutivo por su falta de estrategias contra la delincuencia, responsabilizándolos de cualquier atentado contra su vida, ya que, desde que asumió el cargo en enero de 2023, siempre alzó su voz contra este flagelo, aseveró.

"Desde el día que el pueblo me eligió, vengo levantando mi voz. No soy revoltoso. No he venido a ser encarcelado o asesinado, pero me duele lo que pasa en mi pueblo", expresó el burgomaestre.

La autoridad ya no pudo continuar con la entrevista; no obstante, no descartó ser víctima de amenazas, solamente dijo que va a seguir luchando, que nadie lo va a callar, y que "pase lo que tenga que pasar".

Mininter se pronuncia

Sobre lo ocurrido en Pataz, el Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció al respecto, anunciando que enviarán personal policial especializado para hallar con los asesinos de los 13 mineros acribillados.

En tal sentido, desplegarán equipo de élite del Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como de las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones, y de Investigación de Homicidios de la Dirincri.

Asimismo, expresan que sus agentes emplearán sus armas de fuego, de ser necesario, y que las muertes no quedarán impunes. Del mismo modo, expresan sus condolencias por la tragedia ocurrida.

