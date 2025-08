Melissa Klug descarta rotundamente trabajar con Yahaira Plasencia: "No hay forma"

Semanas atrás, Melissa Klug sorprendió a propios y extraños al dejarse ver al lado de Darinka Ramírez durante una campaña publicitaria. Gracias a una marca de salud y tecnología, ambas modelos, exparejas de Jefferson Farfán, incendiaron las redes sociales ya que nadie esperaba que participaran de un proyecto en conjunto.

Con esta inesperada aparición, cientos de usuarios de las plataformas virtuales especularon sobre una posible colaboración con Yahaira Plasencia, otra de las exnovias del exdelantero de Alianza Lima.

Justamente, Melissa Klug fue consultada al respecto durante su invitación al programa 'Ponte en la cola' conducido por Ricardo Rondón y Micheille Soifer. Ahí, el conocido presentador no desaprovechó la oportunidad y le hizo la pregunta sobre la posibilidad de trabajar al lado de Yahaira Plasencia.

Fiel a su estilo, la 'blanca de Chucuito' dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de trabajar al lado de la salsera y señaló que si lo hizo con Darinka Ramírez es porque no cuenta con ningún problema con ella.

Melissa Klug y Darinka Ramírez trabajaron juntas semanas atrás.

"No, con ella (Yahaira Plasencia) no hay forma de trabajar juntas. Con Darinka no hay problema. Con ella no tengo ningún inconveniente y otras personas tampoco", indicó.