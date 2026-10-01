Exgobernador del Callao Dante Mandriotti fue condenado a 4 años de prisión efectiva por colusión agravada

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El exgobernador del Callao, Dante Mandriotti, fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por colusión agravada. La sentencia corresponde a contrataciones realizadas para el XI GORE Ejecutivo 2019. El fallo impuso sanciones a otros involucrados y estableció una reparación civil para el Estado peruano.

Sentencia alcanza a otros involucrados

La decisión fue emitida por el juez Gino Paolo Delzo Livias, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Mandriotti recibió además inhabilitación y días-multa, como parte de las medidas establecidas en la sentencia emitida este jueves.

El proceso judicial estuvo relacionado con las contrataciones efectuadas durante la organización del XI GORE Ejecutivo 2019. La investigación examinó los requerimientos para contratar servicios, así como las actuaciones realizadas antes de seleccionar a los proveedores que participaron en los servicios contratados para dicho evento.

La sentencia señala que los requerimientos analizados no tuvieron una justificación suficiente sobre su necesidad. El juzgado también consideró que existieron contactos previos con determinados proveedores antes de formalizar los requerimientos y que, más tarde, esos mismos proveedores estuvieron vinculados con los estudios de mercado correspondientes.

A partir de esos elementos, el órgano jurisdiccional estableció que las contrataciones fueron direccionadas hacia determinados proveedores. Por este caso, Mandriotti fue condenado como autor de colusión agravada, mientras que Jaime Francisco Romero Bonilla recibió cuatro años de prisión efectiva por el mismo delito investigado.

También fue condenado Daniel Jesús Villalobos Sampén, quien recibió siete años de prisión efectiva en calidad de cómplice primario. Además, el juzgado determinó que los sentenciados deberán asumir solidariamente una reparación civil de S/118.900 a favor del Estado, junto con las demás sanciones correspondientes fijadas.

El exfuncionario fue sentenciado

Tres procesados fueron absueltos

La resolución estableció una diferencia entre procesados. Lino Antonio Vigil Delgado, Eli Augusto Caqui de los Ríos y Julia Elena del Castillo Pancorvo fueron absueltos, debido a que el juzgado determinó que no se acreditó su participación dolosa en el acuerdo colusorio durante el proceso.

Colusión agravada

El caso tuvo antecedentes en una investigación fiscal iniciada años atrás. En agosto de 2022, el Ministerio Público había solicitado cinco años y 11 meses de prisión efectiva para Mandriotti por colusión agravada, además de penas para otros funcionarios vinculados con las contrataciones del evento.

La acusación fiscal estuvo relacionada con servicios contratados para el XI GORE Ejecutivo 2019, cuya inversión total fue de S/118.900. En aquella etapa, la Fiscalía sostuvo que las contrataciones investigadas habrían generado un perjuicio de S/32.348 al Estado, según la información difundida durante la investigación.