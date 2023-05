Denuncian presunta venta de colas para donar sangre en Hospital Regional de Trujillo

Una presunta venta ilegal de colas para donar sangre estaría realizándose a diario en exteriores del Hospital Regional Docente de Trujillo, luego que Exitosa evidenciara la complicada situación que afrontan los donantes de sangre para salvar la vida de sus familiares.

En conversación con Exitosa, tres donantes denunciaron que se trataría de un sujeto que, a diario, ofrece la venta de cupos para la cola de donación de sangre.

"Nosotros no hemos podido ingresar porque, lamentablemente, aquí hay personas que venden las cosas y hacen pasar a otros y nosotros que sí formamos la cola nos quedamos atrás. La persona que hace eso nos contesta asegurando que "ese es su trabajo". Ese señor ha metido a mucha gente y nosotros no podemos donar", contó Isabel Merino Rosas, esposa de un paciente con cáncer que requiere urgentemente la donación de sangre para ser operado.

Otro de los donantes perjudicados indicó a Exitosa que las personas que ofrecen la venta de cupos en las colas cobrarían hasta 20 soles por persona.

"Yo estoy desde hace tres días y no puedo ingresar. Hay una persona que está rondando por aquí y vende a 20 soles la cola, eso lo digo con certeza. Nosotros venimos desde la madrugada, no alcanzamos para entrar. No es justo, estamos desde las cuatro de la mañana", denunció otra donante.