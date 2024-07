¡Desafortunado encuentro! Anciano pierde la vida tras ingresar a un hotel con mujer de 18 años

22/07/2024 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un desafortunado hecho dejó conmocionada a una comunidad, tras revelarse que un adulto mayor, de 65 años, perdió la vida en el interior de un hotel tras aparentemente sufrir un paro cardiaco cuando se encontraba con su pareja.

¿Qué pasó con el adulto mayor?

Según información preliminar, la víctima fue identificada como Gilber Chávez Mozombite y habría llegado hasta el centro poblado Santo Tomás, distrito de San Juan, provincia de Maynas, acompañado de una mujer, quien se presume sería su pareja de 18 años.

Al poco tiempo de su ingreso, se escucharon desgarradores gritos de auxilio que alertaron al personal del establecimiento, quienes entraron a la habitación y trataron de ayudar al adulto mayor, pero al parecer sus intentos no hacían efecto porque no daba señales de vida.

Por miedo a las consecuencias, decidieron llamar a las autoridades pertinentes y notificar el incidente para que puedan apoyar al hombre de 65 años, que yacía en el cuarto.

Autoridades investigan el caso

Hasta la escena llegaron representantes del Ministerio Público y miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) para el levantamiento del cuerpo de Gilber Chávez, dos horas después y trasladarlo a la morgue de Iquitos.

Ante el lamentable hecho sus familiares se acercaron al hotel para pedir más información de qué pasó realmente porque no podían comprender que ya no esté más con ellos en vida y esperan que el caso no se deje de investigar.

Según información revelada por Latina, se presume que el sujeto habría ingerido un estimulante que le provocó un paro fulminante cuando estaba dentro de la habitación con una mujer, que no fue identificada.

Otro incidente en Iquitos

No sería el primer caso que dejó en shock a los pobladores de Iquitos, ya que en mayo, un hombre identificado como Marco Antonio Meraza Alegre perdió la vida tras recibir varios disparos a quemarropa. Según un testigo del crimen, el autor del crimen le pidió disculpas antes de disparar el gatillo del arma.

Según las autoridades, fueron tres los disparos que acabaron la vida de Marco Meraza. En tanto, los autores del crimen se dieron a la fuga y aún continúan con paradero desconocido.

La familia sospecha de que el crimen podría haber sido ordenado por un hombre conocido como Jorge Coral, presumiblemente su jefe, con quien Marco habría tenido problemas horas antes del asesinato.

Es así como, un nuevo lamentable suceso sorprende a todos, ya que un adulto mayor perdió la vida tras ingresar a un hotel con una mujer de 18 años, aparentemente por un paro fulminante.