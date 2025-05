Detectan 291 bolsas de cemento vencido en obra vial del cementerio de Uchumayo

22/05/2025 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Contraloría General de la República evidenció tres hechos irregulares en la ejecución de la obra vial que conecta el cementerio ubicado entre los pueblos de Cerro Verde y el conjunto habitacional Ignacio Álvarez Thomas, en el distrito de Uchumayo. Entre las observaciones se encuentran bolsas de cemento vencidas, exceso de compra de adoquines y falta de información en el aplicativo de Infobras.

En la visita de control realizada desde el 30 de abril hasta el 8 de mayo de este año en el almacén de la obra se hallaron 291 bolsas de cemento de la marca Frontera que se vencieron el 27 de marzo como consta en el acta de intervención de los auditores. Además de ello, se encontraron 50 bolsas de cemento de la marca Yura que estaban a punto de vencerse (8 de mayo de 2025).

En ese sentido, la Contraloría advirtió que el uso del cemento vencido pondría en "riesgo el proceso constructivo de la obra afectando la calidad y vida útil de sus estructuras".

INFORME DE VISITA DE CONTROL

Utilizan cemento vencido

El supervisor de la obra, el ingeniero José Fernández Granda, trató de justificar el vencimiento de las bolsas de cemento señalando que la empresa Orica Mining Services Perú les donó 1500 bolsas del concreto y que de ese total 291 se vencieron.

Sin embargo, al ser cuestionado por el tema aseguró que no se genera ningún perjuicio porque un laboratorio -cuyo nombre no pudo precisar- les habría confirmado que el cemento no perdió sus características y podría ser utilizado.

"Hemos mandado a hacer unas pruebas de ese cemento y aún es utilizable (...) Son bolsas que será usadas para sardineles y veredas y no habrá problema porque tenemos el aval del laboratorio", expresó el ingeniero Fernández.

Exceden en la compra de adoquines

En el informe de control N° 004-2025-OCI, también se evidencia que la gestión del alcalde de Uchumayo, Hardin Abril compró 22 mil 205 adoquines en exceso; es decir, adoquines que no podrán ser utilizados en la obra y deberán de ser guardados o destinados a otro proyecto de adoquinado.

En el informe se detalla que la municipalidad solo debía de comprar 74 mil 806 adoquines porque la empresa "Orica Mining Services Perú" también donó 170 mil adoquines de las 244 mil 886 unidades que requería la obra vial. Sobre este cuestionamiento, el supervisor de la obra, José Fernández Granda, señaló que las compras se hicieron de acuerdo con el expediente técnico.

Falta de transparencia

La Contraloría advirtió que el avance del proyecto no se está actualizando en el portal de Infobra. Además, se detectó que no hay un adecuado y confiable control de asistencia del personal que labora, el saldo de materiales, el uso de maquinaria y el consumo del combustible.

Obra retrasada y con incremento presupuestal

El alcalde Hardin Abril dio por iniciada la obra vial que comprende la construcción de calzada con pavimento de adoquín, laterales y bermas el 1 de octubre de 2024 por un monto de 3 millones 100 mil soles, la misma que debía de culminar a inicio de febrero de este año; sin embargo, apenas tiene un avance del 61%.

La gerente de Desarrollo Urbano de la municipalidad de Uchumayo, Karina Roldán Yucra, justifica el retraso de tres meses y a su vez el incremento del presupuesto, (que no recuerda) por las lluvias y porque hallaron tuberías de agua superficiales, las mismas que tuvieron que ser removidas.

Costos cuestionados

Otro cuestionamiento es el alto costo de la obra. Se esta invirtiendo más de 3 millones 100 mil soles para adoquinar menos de un kilómetro de la vía a pesar de que la empresa privada donó 170 mil bloques de adoquines y 1500 bolsas de cemento.

Sobre este tema, la funcionaria Karina Roldán, asegura que culminada la obra se podrá saber el costo real del proyecto que no incluía las donaciones. Asimismo, afirmó que la obra estará culminada el 6 de junio.