Regidor de la MML sobre descarrilamiento Tren Caltrain: "Pediré a la administración una explicación"

14/07/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista con Exitosa, el Regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Aron Espinoza, consideró que las vías no están preparadas y lamentó la falta de planificación del alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

"Todos sabemos que no hay paraderos, no hay estaciones y que las vías tampoco están preparadas para que funcionen esa locomotora y esos vagones. (...) Yo lamento su falta de planificación, su falta de gestión y su falta de capacidad. Lamentablemente el señor hoy si confirma lo que está diciendo, que no es político, es empresario", afirmó Espinoza en el programa Hablamos y Opinamos.

Espinoza aseguró que mañana, martes 15 de julio, solicitará, en su cargo de regidor, a la MML explicaciones respecto al descarrilamiento del tren, con la finalidad de esclarecer si fue una falla humana o técnica.

"Mañana dentro de mis funciones como regidor, pediré a la administración del alcalde de Lima que me dé una explicación, si fue falla técnica, falla humana", aseguró.

Esto fue lo que opinó el regidor metropolitano luego del descarrilamiento de uno de los vagones importados de Estados Unidos este lunes 14 de julio en el Centro de Lima.

Califica de "populista" proyecto del Tren Lima-Chosica

El regidor metropolitano calificó de "propuesta populista" el proyecto del Tren Lima-Chosica y cuestionó cuál será el costo de la habilitación de los trenes, pues aún no hay respuestas al respecto.

"Lamento que sea una oferta populista más de lo que ya estamos acostumbrados a recibir del alcalde de Lima", opinó el regidor.

Además, asegura que como regidor no cuenta con acceso a la información y consideró que como funcionario no cuenta con información, por lo que considera que no hay "transparencia en la MML.

"Lamentablemente, nosotros como regidores de Lima no tenemos acceso a la información. Él aprueba todo lo que tiene como idea, lo lleva al consejo y lo aprueba por mayoría. (...) Y cuando nosotros, dentro de nuestra función, pedimos información lo primero que pasa es que demora, lo que de acuerdo a ley está estipulado que son 15 días, en mi caso demora hasta 6 meses. (...) No hay transparencia en la Municipalidad de Lima", indicó.

¿Qué sucedió con los vagones de CalTrain?

Según un aviso interno de la concesionaria responsable del tren dirigido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), uno de los vagones importados se descarriló en el Centro de Lima alrededor de las 14:50 horas a la altura del PK 14.500, en las inmediaciones del Parque de la Muralla. La locomotora 1033-1034 norte, que remolcaba cinco coches con un peso aproximado de 400 toneladas, jalaba el coche 4008 cuando este salió de la vía.

Afortunadamente el incidente no dejó heridos y el vagón fue reincorporado a la vía cerca de las 17:40 horas, gracias al trabajo conjunto del equipo técnico y el personal de la concesionaria.

Es en ese sentido, que el regidor municipal Aron Espinoza, solicitará información para que la ciudadanía conozca cuáles fueron las causas de este accidente, si fue una falla técnica o humana.