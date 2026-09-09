RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
ENFEN pronostica magnitud extraordinaria

MML realiza trabajos de descolmatación en el río Lurín por llegada del Fenómeno El Niño

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó los trabajos de descolmatación y limpieza del río Lurín, como parte de las labores de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Inician trabajo de descolmatación del río Lurín.
Inician trabajo de descolmatación del río Lurín. Municipalidad de Lima / Facebook

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/09/2026

Síguenos en Google News Google News

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó este miércoles 9 de septiembre, los trabajos de descolmatación del río Lurín frente a la llegada del Fenómeno El Niño, con la finalidad de prevenir desastres y salvaguardar la seguridad de los vecinos de Lima sur

Cabe señalar que, según el comunicado oficial N.º 15-2026 de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (ENFEN), este fenómeno se prolongará hasta el verano del próximo año, con una magnitud extraordinaria de setiembre 2026 a enero de 2027 (≥ 62%) y entre fuerte y extraordinaria para los meses de febrero y marzo de 2027.

Trabajos de limpieza y descolmatación superan los 8  

Desde el distrito a Lurín, a la altura del kilómetro 32 de la Panamericana Sur, el burgomaestre destacó que a la fecha han realizado la descolmatación y limpieza de 8 kilómetros alrededor de los ríos que cruzan la capital, labor que continuará ejecutándose con el pasar de las semanas.

"Estamos realmente ensanchando la caja hidráulica y haciendo el mayor esfuerzo ante la inminente presencia del Fenómeno El Niño para que no tengamos que lamentar situaciones críticas, situaciones de emergencia que atender. Estamos previniendo lo que realiza la Gerencia del Riesgo de Desastres", señaló.

Renzo Reggiardo sobre la renuncia de Óscar Arriola a la PNP: "No es la salida a la situación de inseguridad"
Lee también

Renzo Reggiardo sobre la renuncia de Óscar Arriola a la PNP: "No es la salida a la situación de inseguridad"

Es importante señalar que, esta no es la única actividad de prevención que vienen realizando las autoridades de turno. El día de ayer, martes 8 de septiembre, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, lideró el traslado de 25 puentes modulares metálicos hacia zonas del norte y sur del país, como parte de las acciones preventivas destinadas para garantizar la conectividad vial y fortalecer la capacidad de respuesta ante posibles emergencias ocasionadas por el Fenómeno El Niño.

Solicita compensación de 40 millones de soles al Gobierno

Del mismo modo, el burgomaestre fue consultado sobre la afectación a las arcas municipales sobre la reducción de hasta un 90 % de las multas impuestas en materia de transporte y tránsito terrestre.

Dicho proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, le está generando un perjuicio económico de aproximadamente 40 millones de soles a la municipalidad, por lo que solicitó al Gobierno que destine una partida para garantizar la continuidad de los servicios hasta que acabe la gestión. 

Keiko Fujimori lidera traslado de más de 20 puentes modulares al norte y sur del país: "estamos trabajando con sentido de urgencia"
Lee también

Keiko Fujimori lidera traslado de más de 20 puentes modulares al norte y sur del país: "estamos trabajando con sentido de urgencia"

"Consideramos que el Gobierno central podría transferirnos esos fondos y así poder cumplir con las labores. Sin duda nos parece sumamente necesario, por eso que hemos aprobado en la última sesión de concejo una ordenanza precisamente para poder darle el marco legal para cumplir con el decreto supremo, con este dispositivo legal que aprobó el Ejecutivo", mencionó. 

La MML no solo pide compensación para cumplir con sus servicios, también aspira a llegar a cumplir con todos sus objetivos con respecto a las labores de prevención frente al Fenómeno El Niño.

Temas relacionados descolmatación fenómeno El Niño Lima Sur Renzo Reggiardo río Lurín

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA