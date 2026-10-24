Fuertes vientos Paracas se registran en Pisco y temperatura alcanza récord con 30.4 °C

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La provincia de Pisco, en la región Ica registró fuertes vientos Paracas este sábado 24 de octubre, con levantamiento de polvo y arena que redujo la visibilidad en las carreteras. Diversos videos difundidos en las redes sociales reflejan cómo estuvo el temporal en esta del sur del territorio nacional.

Vientos Paracas se registraron este sábado en Pisco

La ciudad de Pisco viene registrando fuertes vientos, situación que genera preocupación entre la población. Es por ello que las autoridades han exhortado a los ciudadanos a tomar precauciones, especialmente ante la posible presencia de polvo, caída de objetos y dificultades para realizar actividades al aire libre.

De acuerdo a la Asociación de Meteorología del Perú (ASISMET) el aeropuerto de la localidad iqueña reportó una velocidad de 48 kilómetros por hora. Además, la entidad informó que en otars estaciones en Paracas se registraron ráfagas que llegaron hasta los 60 kilómetros por hora y hubo la presencia de polvo.

Cabe señalar también que los vientos Paracas ocasionaron dificultades para los trabajadores de sector transporte quienes han reportado una reunión de la visibilidad cuando se encontraban en plena carretera.

Adicionalmente, se indicó que el aeródromo de Pisco registró hoy una nueva temperatura máxima récord histórica para octubre con 30.4 °C presentando una anomalía +8 °C sobre lo normal en esta fecha que estuvo marcada por la presencia del tipo de vientos anteriormente mencionados.

⚠️ #AHORA Fuertes vientos en #Pisco.🇵🇪 El aeropuerto reporta una velocidad de 48 km/h. Mientras que en otras estaciones en #Paracas registran ráfagas hasta los 60 km/h! se observa polvo.💨 🌡️Adicional, la temperatura en Pisco alcanzó un RÉCORD preliminar de 30°C.📈 #clima #Perú https://t.co/2aWjnOhg5H October 24, 2026

Advertencia de temporal lo realizó Senamhi y cae torre de antena en San Andrés

Un dato no menor es que esta situación meteorológica, ya había sido advertida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) que informó previamente que durante el fin de semana se presentarían vientos de consideración en diversos sectores de la costa de Ica.

En uno de los audiovisuales publicados en plataformas digitales se observa que en el distrito de San Andrés, una torre de antena ubicada cerca a la cruz de una playa terminó por colapsar debido a los fuertes vientos Paracas.

Además, la región Ica registra la semana pasada fuertes vientos Paracas. De acuerdo a un reporte del Senamhi, este fenómeno climatológico persistió hasta la mañana, del pasado sábado 17 de octubre.

Como vemos, este sábado, 23 de octubre, se registraron fuertes vientos Paracas, en la región Ica. Acerca de ello, ASISMET sostuvo que el aeropuerto reportó una velocidad de 48 km/h. Además, sobre las otras estaciones en Paracas registran ráfagas hasta los 60 km/h! se observa polvo.