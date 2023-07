Gerente del PECH sospecha de personas infiltradas en proyecto que favorecen a presuntos invasores

Luego que, la empresa Agrícola Chicama interpuso cinco procesos judiciales contra el Gobierno Regional de La Libertad y el PECH, exigiendo que se les devuelva 107 mil hectáreas de terreno, que presuntamente eran de su propiedad, el nuevo gerente del Proyecto Especial Chavimochic, Jhon Cabrera Carlos, aseguró que sospecha sobre la presencia de personas infiltradas dentro del proyecto que estarían haciendo uso de información en favor de supuestos invasores de terrenos.

"Nos preocupa que, en esto cinco casos judiciales ellos en su sumatoria hablan de 107 mil hectáreas, sin embargo, son demandas sin base gráfica, es decir, que ellos no tienen identificado dónde están esas 107 mil. Nosotros, como proyecto especial, con el trabajo del equipo técnico, hemos podido encontrar dónde se encuentran estas demandas que ellos no han presentado planos. Sin embargo, la parte preocupante es que, a través de los medios, han empezado a salir planos, que no sabemos cómo lo tienen", reveló Cabrera Carlos.