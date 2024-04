Huacho: Fallece madre de bebé que nació muerto y no fue entregado en el hospital regional

Hace unos días se reportó la muerte de un bebé recién nacido en el Hospital Regional de Huacho. En ese entonces, la madre Yessica Medina (33 años) permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de dicho no nosocomio. Sin embargo, hoy se informó que en la mujer falleció en horas de la madrugada.

Exitosa llegó hasta los exteriores del centro de salud e informó que Medina perdió la vida aproximadamente a las cuatro de la madrugada de hoy 25 de abril.

Según reportes, la madre de familia falleció producto de una infección generalizada después de la cesárea que le fue practicada para traer al mundo a su bebé, que nació muerto, y actualmente el cuerpo está desaparecido.

Asimismo, la Policía Nacional del Perú continúa investigando el caso y ha solicitado las cámaras de seguridad de la morgue del hospital. Sin embargo, informaron que el caso ha sido tomado por el Ministerio Público, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Ebert Ruiz, esposo de la fallecida, llegó hasta los exteriores del Hospital Regional de Huacho y habló para nuestras cámaras. El viudo indicó que no esperaba que su esposa fallezca después de dar a luz y solo estaba allí para recoger el cuerpo.

"He venido a ver los trámites para retirar el cuerpo. Todo sucedido en la madrugada. Sobre el bebé ya he desistido de eso, no quiero problemas, sólo quiero llevarme a mi esposa a mi casa (...) Ella sufría de anemia y parece que se le ha complicado. No pensé que se iba a morir", declaró para nuestro medio.