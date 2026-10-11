Ejército despliega brigadas para frenar graves incendios forestales desatados en Ayacucho

11/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un fuerte siniestro ha generado una alarma extrema durante este último sábado 10 de octubre. Un incendio forestal afecta diversas localidades en la región de Ayacucho. Las autoridades locales han reportado distintas emergencias, concentrándose la mayor preocupación ciudadana en los alrededores de Huanta.

Los miembros del Ejército peruano se hicieron presentes en la zona del desastre natural. Según las primeras indagaciones, el fuego inició por la quema de una chacra agrícola que terminó arrasando la vegetación.

Soldados de la brigada 51 combaten llamas en Santillana

El escuadrón actuó con rapidez en el sector de Huaysuy, ubicado en el distrito de Santillana. Los integrantes del Batallón Los Cabitos N.° 51 llegaron para extinguir el fuego, trabajando arduamente para proteger pastizales y plantaciones.

"Reafirmando nuestro compromiso inquebrantable de salvaguardar la integridad de la población y nuestro medio ambiente", informó el Ejército y mencionó que esta acción se viene ejecutando de manera articulada con la Plataforma de Defensa Civil, voluntarios y brigadas de apoyo.

En esa misma línea, este no fue el único punto crítico. El mismo batallón también desplegó sus fuerzas hacia Qellhuapampa. En este lugar de Huamanccacca, un incendio permaneció activo durante tres días, desatando el temor y la preocupación generalizada entre los residentes de la zona.

Fuego avanza hacia Ocana y advierten multas de 5000 UIT

Por otro lado, la tensa situación se complicó en Luricocha. Allí, un grupo de bomberos de La Esmeralda 220 , junto al serenazgo y vecinos voluntarios, trabajan a para calmar el siniestro. Sin embargo, el fuego en Huatuscalle avanzó velozmente y alcanzó la comunidad Santa Rosa en la zona de Ocana.

La Municipalidad Distrital de Luricocha mostró su preocupación por estos incendios forestales registrados en los últimos días en la provincia, ya que aún se siguen realizando la quema de maleza y restos agrícolas . Siendo esta una práctica que puede parecer sencilla, esta termina afectado a familias, movilizando a bomberos, vecinos y trabajadores municipales para controlar el fuego.

Las autoridades buscan frenar estas antiguas costumbres. La quema irresponsable de ichu acarrea castigos drásticos. La normativa peruana establece millonarias multas que pueden llegar hasta el tope de las 5,000 UIT.

Finalmente, es muy importante recordar a toda la población sobre las serias implicancias legales de estos actos imprudentes. El Código Penal peruano contempla diversas penas de prisión por destrucción para los responsables, buscando proteger los bosques del país.