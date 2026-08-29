Emergencia en Puno: incendio forestal afecta totorales de las islas de los Uros

29/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un incendio de grandes proporciones viene consumiendo los totorales secos del lago Titicaca, en el sector de Huerta Huaraya, ubicado en las Pampas del distrito de Paucarcolla, en Puno. Las llamas se han extendido por varias hectáreas y vienen destruyendo la flora y fauna de esta zona del lago.

Amenaza latente contra la biodiversidad y comunidades ribereñas

El fuego se mantiene activo en varios puntos y, debido a la fuerza del viento, las llamas continúan avanzando entre los totorales. Desde la zona afectada también se observan varias columnas de humo hacia otros sectores de las riberas del lago. Uno de los principales puntos de preocupación es la cercanía del incendio a las islas de los Uros, donde existen viviendas y hospedajes ubicados junto al río Willi.

Los pobladores y ciudadanos que llegaron hasta la zona lamentaron la quema de los totorales y advirtieron que esta práctica afecta gravemente el ecosistema del lago Titicaca. La quema de totoras y pastizales es una práctica que se registra en distintos sectores de las riberas del lago y que puede ocasionar la pérdida de vegetación, además de afectar a las especies de animales que utilizan estos espacios como hábitat.

El impacto ambiental generado por las llamas pone en riesgo constante a especies endémicas de aves y peces que dependen de este ecosistema para su reproducción. La destrucción de la capa vegetal no solo altera el hábitat natural, sino que también degrada la calidad del recurso hídrico en las zonas aledañas al siniestro.

Focos activos, antecedente de daños y factores de riesgo en el Titicaca

El incendio no sería un hecho aislado. En anteriores oportunidades, las llamas han alcanzado sectores cercanos a las islas de los Uros y han provocado daños en viviendas, animales y otros bienes de los pobladores. Durante el reporte desde Huerta Huaraya no se observó la presencia de bomberos, personal de la Marina de Guerra o brigadas de pobladores trabajando directamente en la zona para controlar las llamas.

Otro factor que genera alarma entre los pobladores es el descenso del nivel del lago Titicaca, que ha dejado extensas áreas de totorales secos. Este material vegetal facilita la propagación del fuego, especialmente cuando se presentan fuertes vientos. Las autoridades deberán determinar el origen del incendio y establecer las medidas necesarias para controlar las llamas, proteger a las poblaciones cercanas y evitar que el fuego continúe afectando uno de los principales ecosistemas de la región.

En ese sentido, el incendio evidencia la urgente necesidad de implementar un plan integral de contingencia y patrullaje permanente en la cuenca del lago Titicaca para mitigar desastres ambientales de esta magnitud.