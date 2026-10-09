Incendio forestal arrasa 250 hectáreas en Junín y amenaza las viviendas de la comunidad asháninka de Cutivireni

09/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un siniestro ecológico golpea duramente a la selva central. El incendio forestal ha destruido más de 250 hectáreas de bosque en la comunidad nativa de Cutivireni, ubicada en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, afectando gravemente los valiosos ecosistemas de todo el valle del Ene.

En comunicación con Exitosa, Julio Acosta, ingeniero forestal, mencionó que las llamas avanzan sin control y amenazan directamente las viviendas, los cultivos y la fauna local. Esta emergencia pone en riesgo los medios de vida de las familias que integran la población indígena asháninka, quienes dependen exclusivamente de este territorio nativo para obtener alimentos.

Especialista advierte que 80 brigadistas son insuficientes frente al fuego

Los esfuerzos iniciales para contener la propagación del fuego han resultado bastante limitados debido a la inmensa magnitud de la catástrofe. En esa línea, los equipos especializados tienen dificultades para cubrir todos los frentes afectados, lo que incrementa el peligro para las viviendas de la zona.

"Los bomberos forestales que están ahí, si bien están dando todo de sí, no es suficiente ese esfuerzo. Ahorita la estrategia que se está optando es más bien proteger las viviendas, proteger los cultivos de estas personas y esperar a que el incendio se apague por sí solo, porque ahorita la cantidad de personas que están ahí, la cantidad de asistencias que están recibiendo es insuficiente", advirtió el especialista Julio Acosta.

Por su parte, el experto enfatizó que la reciente lluvia cayó fuera del área afectada y estuvo acompañada de fuertes vientos. Además, las precipitaciones no representan una solución segura para apagar las llamas en esta zona afectada hasta el momento.

Implementación de estrategias de manejo de fuego

Un aspecto crítico que requiere atención urgente es la falta de un enfoque preventivo y legislativo frente a los incendios forestales en el país. El ingeniero Julio Acosta señala la necesidad de implementar estrategias de manejo integral del fuego que incorporen tanto conocimientos ancestrales como técnicas responsables para gestionar el territorio.

"Se viene promoviendo la inclusión de un enfoque similar en la legislación peruana que hace tanta falta que por ejemplo tenemos como casos exitosos países como Ecuador y Brasil que ellos lo vienen implementando", mencionó el especialista para Exitosa.

Por último, menciona la urgencia en adoptar este modelo, ya que permitiría a las comunidades indígenas gestionar su entorno de manera segura y proactiva, en lugar de depender únicamente de una reacción tardía ante desastres que destruyen su hogar y sus medios de producción vitales para su subsistencia diaria.