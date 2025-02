Ingeniero que diseñó planos del patio de comidas del Real Plaza Trujillo: "Siempre he priorizado la seguridad"

Los responsables de la tragedia del Real Plaza de Trujillo siguen saliendo a la luz. Esta vez, el ingeniero que diseñó el domo del patio de comidas que colapsó el pasado viernes, emitió un comunicado donde dio a conocer su posición frente a esta tragedia que ha enlutado al Perú entero.

En primer lugar, Julio Rivera expresó sus condolencias hacia las familias de las víctimas y además dejó en claro que vienen trabajando para encontrar las razones exactas de lo que sucedió el último viernes 21 de febrero.

En la segunda parte del documento, el ingeniero aseguró que en todo momento priorizó la seguridad de las personas al momento de realizar sus diseños como el que hizo en el Real Plaza de Trujillo.

Sin embargo, Julio Rivera también dejó en claro que solo se limitó a la realización de los planos y que no tuvo que ver con la construcción del centro comercial.

"Siempre he priorizado la seguridad de las personas en todos mis diseños cumpliendo con los códigos y normas practicando una ética profesional empresarial responsable en cada proyecto. Como ingeniero del diseño estructural del Real Plaza Trujillo, he formado un equipo para realizar una revisión exhaustiva de la información generada del diseño y la construcción posterior hecha por terceros", añadió.

En tal sentido, el diseñador precisó que se viene armando un equipo técnico para viajar a Trujillo y detectar al detalle las razones que generaron el colapso y que pronto realizarán una comunicación técnica cuando tengan la información necesaria.

"Nuestro equipo técnico viajó para recolectar datos in situ del proyecto constructivo del cual no hemos participando. Una vez termine este análisis, informaré los resultados a la entidades pertinentes y público interesado asumiendo plena responsabilidad por mi trabajo. Solo emitiremos comunicados con información técnica relevante de nuestros hallazgos para no sumar incertidumbre a la información que ya está circulando", finalizó.