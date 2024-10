Junín: ¡Indignante! Conductor que atropelló a dos personas bajo efectos del alcohol es liberado pese a pruebas

En un lamentable suceso en Yauli, La Oroya, departamento de Junín, dos familias están experimentando un profundo dolor e indignación tras el fallecimiento de dos hombres en un accidente vehicular provocado por un conductor en estado de ebriedad. A pesar de las pruebas contundentes y los testimonios de los testigos, el conductor responsable, Moisés Abraham, ha sido liberado por la Fiscalía.

Moisés Abraham fue sometido a un dosaje etílico que arrojó resultados positivos, confirmando que estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Además, las cámaras de seguridad captaron el trágico momento en que, presuntamente, conducía de manera imprudente y ocasionó el choque que cobró la vida de dos personas.

Las víctimas fueron identificadas como Mauro Saico Ichpas, un minero de 35 años, y Miguel Ramírez Caso, un transportista de 33 años, ambos muy queridos por sus familiares y comunidades. Las dos víctimas dejan a esposas y a hijos en orfandad, sumidos en el dolor por esta irreparable pérdida.

La esposa de Mauro Saico ha expresado su indignación y desesperación tras recibir la noticia de la liberación del conductor. Entre lágrimas, cuestionó la decisión de la Fiscalía Provincial de Yauli y denunció que, a pesar de la existencia de pruebas claras, como los videos de seguridad y las fotografías, las autoridades determinaron que no había elementos suficientes para dictar prisión preventiva.

"Quiero pedir a la población que me ayude, que difunda esto, porque no puede quedar impune. Pido a la Municipalidad de La Oroya que facilite los videos, porque ya están en redes sociales. No entiendo por qué la fiscal dice que no tiene pruebas, si hay videos, fotos, testigos... ¿No tiene corazón, no tiene esposo, no tiene hijos?", expresó con dolor la viuda de Saico para nuestro medio.