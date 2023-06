Junín: ¡Indignante! Delincuentes estafan con S/ 1140 a madre de escolar que fue aplastada con estructura metálica

La madre de la escolar que fue aplastada por una estructura metálica ha denunciado públicamente haber sido estafada por unos delincuentes en Junín. La familiar de la víctima de este terrible accidente pagó la cifra que se le había sido requerida para el supuesto tratamiento de su hija.

Según el relato la ciudadana agraviada, este grupo de inescrupulosos se hicieron pasar por médicos y se contactaron con ella asegurando que la niña de 6 años necesitaba varias unidades de plaqueta de forma urgente. Por eso, la madre de la menor no dudó e hizo la solicitada transferencia mediante la banca virtual de su celular para la recuperación de la víctima.

"Nos ha llamado un doctor Gutiérrez que me estaba solicitando dos unidades de plaques más los materiales. En varias ocasiones, nos ha llamado un promedio de 20 unidades de plaqueta que nos ha solicitado. En mi desesperación de que mi hija se estaba recuperando, deposité el dinero de S/ 1 140", declaró.

Con el deseo de ver la recuperación de su menor hija, la madre de la escolar depositó el moto establecido por los presuntos doctores. Sin embargo, ante el aumento constante de solicitudes de pago por parte de los delincuentes, decidió acercarse al centro hospitalario donde se encuentra la víctima. Allí, le informaron que no había ningún doctor que corresponda al apellido Gutiérrez.

"Yo fui el día lunes en la mañana. Me acerqué a la asistencia social, ahí es que me entero que no trabajaba ningún doctor Gutiérrez en ese hospital". relató la ciudadana.