La Libertad: aseguran que la Policía solo exhibe triunfalismos y no la realidad de la región

Congresista por La Libertad, Héctor Acuña, aseguró en Exitosa que la Policía Nacional del Perú solo muestra sus triunfos y no expone la realidad en la región. Aseguró que en los próximos días se reunirá con los demás parlamentarios liberteños en la PCM para abordar el problema de la delincuencia.

Aseguró que los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, únicamente, exhiben triunfalismos de bandas y organizaciones criminales que desarticulan. Sin embargo, no cuentan la verdadera realidad que atraviesan los Liberteños como es el caso de Pataz.

"Los informes que emite de la Policía, en este caso, del general, son Informes que hacen notar a sus altos mandos que son victorias. No reconocen que lo que ellos hacen es poco para la cantidad de problemas que tenemos. Por eso que muchas veces, desde Lima, nos ven como una ciudad pacífica, aparentemente, porque los informes son de triunfalismo. Nunca dicen que nos falta más cosas por hacer o es muy poco lo que hemos hecho. Lo que siempre informan es que eliminan bandas, pero es poco a la cantidad que existen. Son muy triunfalistas sus informes. No reconocen qué realmente en La Libertad hay un problema grande que existe y permanece y se incrementa. Ese es el gran problema, no hay que vender triunfos", cuestionó Acuña.

El parlamentario también se refirió al caso del ingeniero desaparecido en Pataz, hace 15 días.

"Existe la hipótesis qué el joven ingeniero esté secuestrado. De acuerdo con la conversación que tuve con el representante del ministro del Interior, me informaron que están haciendo el seguimiento del caso, es decir, sí se está trabajando. He tenido conexión directamente con el representante del Ministerio del Interior y me han dado esa información. Por temas de seguridad no se me proporcionó más información para evitar filtrarse la información. Voy a interesarme para que realmente tengamos la presencia de la Presidencia del Consejo de Ministros en Pataz", detalló.