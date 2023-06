La Libertad: escolar denuncia que es amenazado de muerte y teme volver a su colegio

Visiblemente afectado, un menor de 14 años denunció en redes sociales que viene siendo amenazado de muerte por el padre de una joven de la que, asegura, haber estado enamorado hace tres meses. El adolescente pidió a las autoridades a resguardarlo a la salida de su colegio en el caserío de Cochabamba, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad.

"Estudio en la institución educativa Andrés Avelino Cáceres. Lo que quería contarles es que hay un señor que me está amenazando de muerte. Hace tres meses, yo me enamoré de su hija. Hace tres meses terminamos, pero ella me buscó para que le preste un celular. Yo a ella le he prestado el celular y el señor piensa que yo sigo molestando a su hija, pero yo a ella ya no le hablo hace muchos días. El señor dice que va a ir a mi colegio y me va a matar", reveló el joven.